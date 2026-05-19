GZH lança Mercado RS, plataforma especializada em economia gaúcha

Mercado RS surge para quem deseja análise e repercussão de conteúdos de economia, finanças, empreendedorismo, mercado financeiro e agronegócio no Estado. Arte GZH / Agência RBS

Com olhar focado aos temas que impactam o desenvolvimento do Estado, GZH lança, nesta terça-feira (19), a plataforma Mercado RS.

Combinando notícias, dados, análises e serviços com enfoque regional, a página disponível na capa do site e do app de GZH atua como um hub especializado que centraliza, aprofunda e potencializa conteúdos que já são produzidos pela editoria de Economia.

Em formato multiplataforma, o espaço digital conta com debates em vídeos, como episódios dos programas Conversas Cruzadas e Radar de Inovação; análises das colunistas de GZH Giane Guerra e Gisele Loeblein; reportagens das subeditorias de empreendedorismo e carreira; indicadores econômicos do mercado financeiro em tempo real e conteúdos sobre economia de Pioneiro, GZH Zona Sul e GZH Passo Fundo.

— O Mercado RS surge para quem deseja análise e repercussão de conteúdos de economia, finanças, empreendedorismo, mercado financeiro e agronegócio no Estado. Centralizar esses temas permite uma visão mais clara do que acontece no Brasil e no mundo e como esses acontecimentos impactam no dia a dia dos gaúchos, das empresas e sociedade — destaca Micheli Aguiar, coordenadora de projetos especiais B2B e B2C em Zero Hora e GZH.