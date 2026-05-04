Grupo RBS terá presença na Gramado Summit 2026

Conectado aos temas que impulsionam a inovação e o empreendedorismo no Rio Grande do Sul, o Grupo RBS é strategic media partner da Gramado Summit 2026, um dos principais encontros do setor na América Latina. O evento será realizado de 6 a 8 de maio, no Serra Park, em Gramado, e deve reunir milhares de participantes em torno de debates sobre negócios, tecnologia e transformação digital.
Um dia antes do início da programação oficial, o Grupo RBS promove o coquetel Welcome Gramado Summit, encontro que reunirá parceiros e autoridades, reforçando sua conexão com a Região das Hortênsias.
Quem visitar a Gramado Summit, poderá conferir o espaço especial do Grupo RBS montado no Serra Park, que receberá ações de relacionamento e contará com estúdio para transmissão programas. No dia 6 de maio, das 10h às 11h, o programa Timeline, da Gaúcha, será transmitido diretamente do local. No dia seguinte, 7 de maio, é a vez do Despertador, das 7h às 9h; do Hashtag Atlântida, das 9h às 11h; e do Bola Nas Costas, das 11h às 12h; todos da Atlântida.
A empresa também conta com participações na programação oficial da Gramado Summit. Um dos destaques será o painel “Negócios a partir de comunidades: transformando conteúdo em identidade, pertencimento e resultados”, apresentado pelo diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS, Tiago Cirqueira, ao lado de Sabrina Cimenti, no palco Insurgente.
A programação da RBS no evento:
- 6/5, às 10h - Transmissão do Timeline, da Gaúcha, no espaço do Grupo RBS
- 6/5, às 12h30min, no Palco Share - "Presente e futuro da venda online", com Melissa Garate, gerente do Hub Digital do Grupo RBS
- 6/5, às 17h, no Palco Insurgente - "Negócios a partir de comunidades: transformando conteúdo em identidade, pertencimento e resultados", com Tiago Cirqueira, diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS
- 6/5, às 17h, no Palco Principal - Bate-papo com Kelly Matos e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS, Lisiane Lemos
- 7/5, às 7h - Transmissão do Despertador, da Atlântida, no espaço do Grupo RBS
- 7/5, às 9h - Transmissão do Hashtag Atlântida, da Atlântida, no espaço do Grupo RBS
- 7/5, às 11h - Transmissão do Bola nas Costas, da Atlântida, no espaço do Grupo RBS
- 7/5, às 13h30min, no Palco Share - Larissa Guerra, coordenadora de Livestreaming de GZH, media o painel “Na visão Delas Talks - Comunidade e Estratégia”
- 7/5, às 14h30min, no Palco Negócios Conscientes - "Cenários Econômicos", com a comunicadora Giane Guerra
- 7/5, às 15h30min, no Palco #MoneyTalks - “Planeta Atlântida: a estratégia que transforma experiência em resultado”, com Nathalia Ribeiro, gerente do Planeta Atlântida
- 7/5, às 17h55min, no Palco Principal - "Tenha amigos e fique 'Rico'", com Luciano Potter
- 8/5, às 13h40min, no Palco Principal - Mediação de Rafael Martins, colunista de GZH, em conversa com representantes de Netflix e Meta