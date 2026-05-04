Grupo RBS terá presença na Gramado Summit 2026

Espaço do grupo terá estúdio e ações de relacionamento Guilherme Dias,Especial / Grupo RBS

Conectado aos temas que impulsionam a inovação e o empreendedorismo no Rio Grande do Sul, o Grupo RBS é strategic media partner da Gramado Summit 2026, um dos principais encontros do setor na América Latina. O evento será realizado de 6 a 8 de maio, no Serra Park, em Gramado, e deve reunir milhares de participantes em torno de debates sobre negócios, tecnologia e transformação digital.

Um dia antes do início da programação oficial, o Grupo RBS promove o coquetel Welcome Gramado Summit, encontro que reunirá parceiros e autoridades, reforçando sua conexão com a Região das Hortênsias.

Quem visitar a Gramado Summit, poderá conferir o espaço especial do Grupo RBS montado no Serra Park, que receberá ações de relacionamento e contará com estúdio para transmissão programas. No dia 6 de maio, das 10h às 11h, o programa Timeline, da Gaúcha, será transmitido diretamente do local. No dia seguinte, 7 de maio, é a vez do Despertador, das 7h às 9h; do Hashtag Atlântida, das 9h às 11h; e do Bola Nas Costas, das 11h às 12h; todos da Atlântida.

A empresa também conta com participações na programação oficial da Gramado Summit. Um dos destaques será o painel “Negócios a partir de comunidades: transformando conteúdo em identidade, pertencimento e resultados”, apresentado pelo diretor-executivo de Produto Digital do Grupo RBS, Tiago Cirqueira, ao lado de Sabrina Cimenti, no palco Insurgente.

A programação da RBS no evento: