O Grupo RBS participa de mais uma edição do Marketing Network Brasil (MNB), promovido pelo Meio & Mensagem, que reúne os principais anunciantes do Brasil na Praia do Forte, na Bahia. O evento ocorre entre 14 e 17 de maio.
Reforçando seu posicionamento junto ao mercado publicitário, a RBS marca presença no evento com um espaço exclusivo que leva à Bahia uma amostra da cultura e da gastronomia do Rio Grande do Sul. Nesse cenário, recebe visitantes e parceiros, ampliando as oportunidades de negócios e a conexão com executivos de marcas e agências de todo o país.
Nesta edição, o Grupo RBS é representado por Beto Sirotsky, membro do Conselho de Gestão; Leonardo Persigo, diretor-executivo de Mercado; e Giancarlo Paladino, líder de Mercado Nacional, que participam de palestras, ações exclusivas e atividades de relacionamento.
Como principal ativação da marca no evento, a empresa leva ao MNB a experiência El Topador, de Antônio Costaguta, apresentador da atração Tempo Bueno, da RBS TV. O espaço é pensado para valorizar a cultura do fogo, do encontro e da identidade gaúcha, proporcionando aos convidados uma gastronomia exclusiva, com foco nos sabores do Sul, e momentos de relacionamento qualificado.