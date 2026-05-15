Espaço da RBS no evento levará uma amostra da cultura e da gastronomia gaúcha para visitantes e parceiros Ives Renan Carvalho Augusto, / Gois Produtora, Especial

O Grupo RBS participa de mais uma edição do Marketing Network Brasil (MNB), promovido pelo Meio & Mensagem, que reúne os principais anunciantes do Brasil na Praia do Forte, na Bahia. O evento ocorre entre 14 e 17 de maio.

Reforçando seu posicionamento junto ao mercado publicitário, a RBS marca presença no evento com um espaço exclusivo que leva à Bahia uma amostra da cultura e da gastronomia do Rio Grande do Sul. Nesse cenário, recebe visitantes e parceiros, ampliando as oportunidades de negócios e a conexão com executivos de marcas e agências de todo o país.

Nesta edição, o Grupo RBS é representado por Beto Sirotsky, membro do Conselho de Gestão; Leonardo Persigo, diretor-executivo de Mercado; e Giancarlo Paladino, líder de Mercado Nacional, que participam de palestras, ações exclusivas e atividades de relacionamento.