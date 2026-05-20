Grupo RBS participa da Feira Brasileira do Varejo (FBV)

Mockup do espaço do Grupo RBS na FBV 2026. Grupo RBS / Divulgação

Mais uma vez, o Grupo RBS estará presente na Feira Brasileira do Varejo (FBV) com participação em painéis, transmissão de programas e ampla cobertura editorial, reforçando o compromisso da empresa em fomentar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A 12ª edição do evento, promovido por Sindilojas e Sebrae RS, conta com a RBS como media partner e é realizada de quarta (20) a sexta-feira (22), no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. A projeção deste ano é atrair cerca de 12 mil visitantes e 150 expositores, reunindo as principais tendências do setor.

As transmissões realizadas diretamente do estúdio da RBS no evento começam nesta quarta (20), com o Gaúcha Mais, da Gaúcha, às 15h. Já na quinta (21), será a vez do Timeline, da Gaúcha, às 10h; do Tá Vazando, da Atlântida, às 15h; e do Conecte 2ª Edição, da 92, às 17h. O espaço também contará com ações de relacionamento para parceiros e distribuição de brindes para o público.

A agenda de conteúdo do Grupo RBS se estende aos palcos da FBV. Um dos momentos de destaque ocorrerá já nesta quarta (20), das 13h às 14h30min, com o Painel RBS no estande da Fecomércio. Mediado pelo jornalista Elói Zorzetto, o debate focará no varejo como sendo um dos principais motores da economia, impulsionando consumo, geração de empregos, inovação e desenvolvimento regional. Participarão do bate-papo Arcione Piva, presidente do Sindilojas POA; Fabiano Zortéa, coordenador de Varejo do Sebrae RS; Priscila Barbosa, gerente de Marketing do Grupo Panvel; e Vanessa Bizotto, sócia-proprietária da Madel Forros e Divisórias.

Na sexta-feira (22), às 14h, o diretor-executivo de Mercado do Grupo RBS, Leonardo Persigo, é um dos painelistas da conversa "Quem decide o jogo: como grandes lideranças estão antecipando tendências e tomando decisões estratégicas diante dos desafios da economia", no Palco Negócios.