Grupo dono da Tok&Stok e Mobly entra com pedido de recuperação judicial

Loja da Tok&Stok no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, foi fechada em 2023. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Com uma dívida de cerca de R$ 1,1 bilhão, o Grupo Toky, dono das marcas Tok&Stok e Mobly, entrou com um pedido de recuperação judicial. A informação foi anunciada nesta terça-feira (12).

De acordo com o g1, a medida foi adotada para tentar reorganizar as dívidas e evitar um agravamento da crise financeira após a empresa enfrentar dificuldades no setor de móveis e decoração. Segundo o grupo, a redução nas vendas teria sido motivada por juro alto, aumento do endividamento das famílias e crédito mais restrito, o que teria afetado o caixa da companhia.

Houve ainda uma tentativa por parte do Grupo Toky de negociar a reestruturação das dívidas da Tok&Stok com credores, mas o endividamento continuou crescendo. "Apesar dos esforços empregados pela administração na negociação da reestruturação do endividamento junto aos credores da controlada Tok&Stok, o alto endividamento do grupo persiste e vem se agravando", afirmou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Entre as medidas presentes no pedido protocolado na Justiça de São Paulo estão a liberação imediata de cerca de R$ 77 milhões em valores de vendas feitas no cartão de crédito que estão retidos pela SRM Bank e a suspensão, por 180 dias, de cobranças e ações por dívidas enquanto tenta renegociar os débitos com credores. O grupo pede ainda a manutenção de contratos e serviços considerados essenciais para o funcionamento da empresa.