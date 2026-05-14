Economia

No final de maio
Notícia

Governo libera saque de R$ 8,4 bilhões do FGTS para renegociação de dívidas; saiba quem poderá sacar

Medida prevê uso de até 20% do saldo disponível, limitado a R$ 1 mil, para amortização ou quitação de débitos

Zero Hora

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