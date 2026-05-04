Governo lança pacote de negociação de dívidas; acompanhe ao vivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta segunda-feira (4) o Novo Desenrola Brasil , que tem como objetivo reduzir o endividamento das famílias e empresas do país

lança nesta segunda-feira (4) o , que tem como objetivo reduzir o endividamento das famílias e empresas do país Entre as medidas já anunciadas está o uso de até 20% do FGTS para quitar dívidas

De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o governo vai liberar cerca de R$ 4,5 bilhões do FGTS para que trabalhadores possam colocar as contas em dia

Governo detalha novo Desenrola. Reprodução / Youtube

O que já se sabe sobre o novo Desenrola Brasil

Programa irá permitir o uso de até 20% do FGTS para quitar dívidas. Porém, quem optar pelo benefício, ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas

para quitar dívidas. Porém, quem optar pelo benefício, ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas Débitos poderão ser renegociados a juros de no máximo 1,99% ao mês

Cerca de R$ 4,5 bilhões do FGTS serão liberados pelo governo federal para que trabalhadores possam quitar dívidas

Veja abaixo tudo que prevê o Novo Desenrola