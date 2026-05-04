Governo lança pacote de negociação de dívidas; acompanhe ao vivo

- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta segunda-feira (4) o Novo Desenrola Brasil, que tem como objetivo reduzir o endividamento das famílias e empresas do país
- Entre as medidas já anunciadas está o uso de até 20% do FGTS para quitar dívidas
- De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o governo vai liberar cerca de R$ 4,5 bilhões do FGTS para que trabalhadores possam colocar as contas em dia
O que já se sabe sobre o novo Desenrola Brasil
- Programa irá permitir o uso de até 20% do FGTS para quitar dívidas. Porém, quem optar pelo benefício, ficará bloqueado por um ano em todas as plataformas de apostas
- Débitos poderão ser renegociados a juros de no máximo 1,99% ao mês
- Cerca de R$ 4,5 bilhões do FGTS serão liberados pelo governo federal para que trabalhadores possam quitar dívidas