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Governo federal anuncia nova medida para conter alta nos preços da gasolina e do diesel

Medida prevê subvenção de até R$ 0,89 por litro na gasolina e R$ 0,35 no óleo diesel

Zero Hora

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Agência Brasil

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