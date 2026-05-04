Economia

Empreendedorismo

Franquia ou negócio próprio: o que vale mais em 2026 e como reduzir riscos ao empreender?

Especialista explica como diferentes formatos de negócio impactam o tempo de retorno, o grau de exposição ao risco e a forma de atuação do empreendedor

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