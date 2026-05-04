Franquia ou negócio próprio: o que vale mais em 2026 e como reduzir riscos ao empreender?

A escolha entre franquia e negócio próprio envolve planejamento, perfil empreendedor e avaliação dos riscos e oportunidades de cada modelo insta_photos / Shutterstock | Portal EdiCase

Decidir entre abrir uma franquia ou começar um negócio próprio tem exigido mais planejamento dos brasileiros em 2026. Em um momento de juros ainda elevados, crédito mais seletivo e maior cautela no consumo, a escolha do modelo de empresa pode influenciar diretamente o tempo para obter retorno, o nível de risco e a possibilidade de continuidade da operação nos primeiros anos.

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostram que uma parcela relevante das empresas encerra atividades antes de completar cinco anos, o que reforça os desafios enfrentados por novos empreendedores no país. Ao mesmo tempo, o sistema de franquias segue em expansão. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor faturou R$ 301,7 bilhões em 2025, crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior.

Franquia ou negócio próprio: qual a diferença?

Para Carlos Fuzinelli, especialista em expansão de negócios e franchising e CEO da FVL Consórcios, a decisão entre franquia e negócio próprio depende menos de tendência e mais do perfil de quem vai empreender. “Não existe uma resposta única. O melhor modelo será aquele alinhado à experiência, ao capital disponível e à disposição para assumir riscos”, afirma.

No negócio próprio, o empreendedor tem autonomia total para definir marca, operação, posicionamento e estratégia comercial. Em contrapartida, precisa validar sozinho o produto ou serviço, testar mercado, estruturar processos e construir reputação. Esse caminho costuma exigir mais tempo até alcançar estabilidade. “O negócio próprio oferece liberdade, mas também cobra mais capacidade de adaptação. É preciso corrigir rotas constantemente até encontrar o modelo ideal”, explica.

Já a franquia funciona com uma operação previamente estruturada, com processos definidos, identidade consolidada e suporte da franqueadora. Isso pode reduzir a curva de aprendizado e trazer maior previsibilidade para quem está começando. “Na franquia, a pessoa entra em um sistema já testado. Isso costuma reduzir erros iniciais, embora continue sendo necessário boa gestão no dia a dia”, diz Carlos Fuzinelli.

Negócios independentes costumam exigir mais tempo para construir marca, enquanto as franquias aceleram essa etapa ao operar com modelos já consolidados no mercado Moon Safari / Shutterstock | Portal EdiCase

Tempo de maturação e retorno financeiro

Outro ponto relevante é o tempo de maturação. Enquanto empresas independentes podem levar anos até consolidar marca e clientela, franquias tendem a encurtar essa fase, dependendo do segmento, da praça escolhida e da capacidade comercial do operador local.

Apesar disso, o modelo franqueado também tem limitações. O empreendedor precisa seguir padrões operacionais, pagar taxas contratuais e aceitar menor autonomia estratégica. Por isso, a escolha não deve ser baseada apenas em promessa de retorno rápido. “O menor risco não significa ausência de risco. Resultado continua dependendo de gestão, disciplina financeira e execução comercial”, alerta o especialista.

O que avaliar antes de empreender?

Na prática, três fatores ajudam nessa decisão: experiência prévia, capital inicial e tolerância ao risco. Perfis iniciantes costumam buscar modelos mais estruturados, enquanto empreendedores experientes podem preferir negócios próprios para ter maior controle e potencial de escala.

Independentemente do formato, especialistas apontam que o principal erro continua sendo começar sem planejamento. “Empreender exige preparo. Quando a escolha do modelo é feita com consciência, as chances de sucesso aumentam consideravelmente”, conclui Carlos Fuzinelli.