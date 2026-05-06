Fórum do Comércio discute caminhos para destravar o desenvolvimento do RS

Na primeira edição, em 2024, governador Eduardo Leite foi um dos painelistas. Diego Dias / FVRS / Divulgação

Com a proposta de debater o futuro do varejo, a segunda edição do Fórum Estadual do Comércio, promovido pela Federação Varejista do RS, traz novidades entre os convidados e conteúdos para o evento que ocorre no dia 15 de maio, no Hotel Deville, em Porto Alegre. Neste ano, o encontro traz uma série de palestras sobre temas contemporâneos que representam os principais desafios e oportunidades para a economia e para o ambiente de negócios — em especial para o comércio e os serviços.

A abertura oficial do fórum, que debate o tema “O novo varejo que move o Estado”, está marcada para 8h45min. Ao longo do dia, serão seis painéis abordando os impactos globais no ambiente de negócios, os gargalos logísticos do Estado, os efeitos práticos da reforma tributária no varejo, os desafios relacionados ao crédito e à inadimplência, o impacto de reformas no empreendedorismo e a escala de trabalho 6x1.

Painéis e debates

A programação tem painéis com a participação de parlamentares, economistas e líderes do varejo. A proposta do evento é discutir os impactos na economia e caminhos para o fortalecimento do setor no território gaúcho.

Programação

8h – Credenciamento

Credenciamento 8h45min – Abertura

– Abertura 9h20min – “Geopolítica e Tecnologia, Impactos Globais, Estratégias Locais”. Painelistas: deputado federal Marcel van Hattem e Cléber Benvegnú, sócio-fundador da Critério

– “Geopolítica e Tecnologia, Impactos Globais, Estratégias Locais”. Painelistas: deputado federal Marcel van Hattem e Cléber Benvegnú, sócio-fundador da Critério 10h35min – “Reforma Tributária na Vida Real do Varejo”. Painelista: Prof. Marcos Cintra

– “Reforma Tributária na Vida Real do Varejo”. Painelista: Prof. Marcos Cintra 11h45min – “Empreender no Brasil, Reformas, Gerações e Produtividade”. Painelistas: deputado estadual Rodrigo Lorenzoni e ex-prefeito de Bento Gonçalves Diogo Siqueira

– “Empreender no Brasil, Reformas, Gerações e Produtividade”. Painelistas: deputado estadual Rodrigo Lorenzoni e ex-prefeito de Bento Gonçalves Diogo Siqueira 12h35min – Almoço

– Almoço 13h50min – “Crédito e Inadimplência, Expansão das bets, comportamento financeiro e impactos na economia”. Painelistas: deputada federal Any Ortiz e deputado estadual Tiago Simon

– “Crédito e Inadimplência, Expansão das bets, comportamento financeiro e impactos na economia”. Painelistas: deputada federal Any Ortiz e deputado estadual Tiago Simon 14h50min – “Corredores que destravem o RS”. Painelistas: senador Luiz Carlos Heinze e deputado estadual Joel Wilhelm

– “Corredores que destravem o RS”. Painelistas: senador Luiz Carlos Heinze e deputado estadual Joel Wilhelm 15h50min – “Escala 6x1”. Painelistas: ex-vice-prefeito de Porto Alegre Ricardo Gomes, deputados estaduais Guilherme Pasin e Felipe Camozzato e presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner

– “Escala 6x1”. Painelistas: ex-vice-prefeito de Porto Alegre Ricardo Gomes, deputados estaduais Guilherme Pasin e Felipe Camozzato e presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner 16h50min – Coffee

Serviço

O quê: II Fórum Estadual do Comércio

Quando: 15 de maio, das 8h45min às 16h50min

Onde: Hotel Deville Prime, em Porto Alegre