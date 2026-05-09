"Flexibilidade é a principal vantagem": aplicativos para contratação de diaristas avançam no RS

Depois de décadas de trabalho por indicação boca a boca, as cerca de 140 mil diaristas que atuam na prestação de trabalho doméstico no Rio Grande do Sul estão adotando soluções tecnológicas para se conectar aos clientes.

As plataformas que cadastram profissionais e usuários com o objetivo de simplificar a contratação de serviços de limpeza chegam a crescer até 50% ao ano, funcionando com diferentes formas e regras. Tanto para quem demanda mão de obra quanto para as prestadoras de serviço, a praticidade e a flexibilidade são apontadas como as principais razões para o avanço das ferramentas digitais sobre as antigas referências passadas entre vizinhos, amigos e familiares.

As opções com atuação em Porto Alegre, por exemplo, incluem apps como o gaúcho Donamaid e empresas de outros Estados como Parafuzo, Tidmo e Maria Brasileira — que conta com site e aplicativo, mas não se considera uma plataforma como as demais, e sim uma franquia de limpeza, por contar com unidades físicas que gerenciam a relação entre profissionais e usuários.

O Donamaid nasceu no sul do Estado, ao final de 2017, como uma iniciativa de três colegas da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Inicialmente, o serviço era oferecido por meio de uma rede social. Ao perceberem que a digitalização tinha potencial, lançaram um aplicativo próprio.

O funcionamento se assemelha ao de um app como o Uber, em que clientes e prestadores de serviço se cadastram, são conectados pela ferramenta de acordo com os critérios de cada um e, posteriormente, podem avaliar uns aos outros. As profissionais escolhem a quantidade de horas, os horários e os dias em que estão disponíveis. A empresa fica com 25% do valor da contratação. A diferença é que, enquanto o Uber faz uma conexão imediata, o aplicativo de limpeza apresenta ao cliente uma lista de nomes que atendem suas necessidades para que ele faça a escolha final.

— No ano passado, crescemos 50% em termos de limpezas realizadas. Temos crescido todos os anos, mas acredito que o mercado ainda seja muito grande, porque a maioria das pessoas com quem converso ainda não conhece o Donamaid. Se tem gente que ainda não conhece, significa que temos mercado para seguir crescendo — afirma o sócio-proprietário do app Ruben Pacheco, que lidera a empresa ao lado de Janine Schneiders.

A ferramenta atende cerca de 50 cidades e avançou para mercados disputados país afora como o de São Paulo. Já o Maria Brasileira adota um modelo diferente. O usuário pode acessar o site ou baixar um aplicativo para encaminhar suas demandas, mas será atendido por uma unidade física da empresa, localizada na sua região, que vai selecionar uma prestadora de serviço.

— Atuamos como franquia em que sempre há uma pessoa na gestão. O franqueado vai fazer a alocação da profissional de forma humanizada — afirma a diretora de Operações da Maria Brasileira, Daniela Santos.

A empresa conta com uma base de diaristas cadastradas, para as quais oferece cursos online de formação. Hoje, há 520 franquias espalhadas pelo Brasil — das quais 46 ficam no Rio Grande do Sul, onde outras sete devem ser abertas neste ano. No ano passado, o crescimento da empresa chegou a 20%.

— Profissionais cadastradas que trabalham ao menos três vezes por semana já tiram mais do que um salário mínimo. Há casos em que a remuneração pode chegar a R$ 5 mil, R$ 6 mil — complementa Daniela.

Flexibilidade de horários atrai trabalhadoras

Débora utiliza aplicativo para prestar serviços. André Ávila / Agencia RBS

Para as prestadoras de serviço que aderiram às ferramentas digitais, a maior autonomia para determinar dias e horários disponíveis ajudam a explicar o crescimento das novas ferramentas. A diarista Débora da Silva Cardoso, 33 anos, conta que recorreu a um aplicativo para conciliar melhor o trabalho e os cuidados com a filha autista, Ágatha, nove anos.

— A flexibilidade é a principal vantagem. Eu tinha uma rede de apoio que perdi no ano passado, quando minha irmã foi morar em outro bairro. Com o aplicativo, eu não abro agenda nos dias em que preciso ficar com a minha filha em casa, ou quando tenho de ir ao médico com ela. E, se eu tiver só a manhã ou a tarde livre, libero minha agenda só por algumas horinhas — explica Débora.

Deslocada do município de São Jerônimo desde a cheia de 2024, Rutiele Ribas, 29 anos, mora de favor em uma casa no limite entre Porto Alegre e Viamão. Como também é mãe solo, recorreu ao aplicativo digital com um duplo objetivo: dividir melhor o tempo entre a criação da filha, de 11 anos, e a a lida diária destinada a complementar o Bolsa Família e permitir a compra de uma nova casa. Para isso, a possibilidade de pré-selecionar os dias e horários sujeitos à contratação também é o maior atrativo.

— Meu foco é trabalhar final de semana e feriado, porque nos outros dias fico mais com a minha filha. Com isso, consigo tirar uns R$ 800 por mês, que complementam os R$ 650 do Bolsa Família. A ideia é levantar algum dinheiro para conseguir sair daqui, que é um local precário — conta Rutiele.

Não há acesso para chegar de carro à casa de material com um quarto. O imóvel se localiza ao final de um íngreme declive de terra que não permite a passagem de um veículo. Metade do caminho pode ser feita por degraus improvisados com pedras, e o restante sobre o chão de barro inclinado — que, em dias de chuva, se torna uma armadilha.

Rutiele prefere trabalhar nos finais de semana e feriados. Renan Mattos / Agencia RBS

Clientes buscam modelo prático de contratação

Para os clientes, a praticidade e a rapidez de contratação são apontadas como razões para aderir ao novo modelo de recrutamento. A empresária Letícia Carrer, 29 anos, divide seu tempo entre duas moradias, uma na Capital, outra em Pelotas. Para limpar os apartamentos em intervalos variáveis, precisava ir atrás de uma diarista disponível em cada lugar e verificar disponibilidades por meio de mensagens e ligações. Quando soube da existência dos aplicativos, resolveu experimentar e aprovou o resultado.

— É muito prático, facilita a vida. Tu colocas o horário que precisa do serviço, pode até botar na descrição se quer uma limpeza maior na cozinha, ou no banheiro, por exemplo. Comecei a usar em 2022 e achei revolucionário — comenta Letícia.

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A empresária conta que, ao longo desse período, apenas um par de vezes a pessoa contratada não apareceu. Nesse caso, o serviço de atendimento ao cliente ofereceu outra profissional para o turno ou o dia seguinte.

Gestor de uma empresa de gestão aluguéis por temporada, Lucas De Franceschi, 35, firmou uma parceria com a Donamaid para otimizar o processo de limpeza dos imóveis após a saída dos hóspedes. Para ele, que também usa o serviço onde mora, o aplicativo traz para o Brasil um conceito já mais difundido em outros países, como os Estados Unidos.

— Nos Estados Unidos, na Europa, é mais comum a contratação por número de horas. Para mim, essa é a principal vantagem. Se eu quiser, posso contratar alguém por poucas horas só para limpar a sala e receber uma visita — exemplifica Franceschi.

Contratação exige cuidados, diz especialista

Presidente do Instituto Doméstica Legal, Mario Avelino, afirma que é importante tanto o cliente quanto a diarista prestarem atenção às regras adotadas pelas diferentes empresas que se propõem a conectá-los para evitar contratempos — qual a política de remuneração adotada pela plataforma, se há verificação prévia dos dados pessoais da profissional, entre outras recomendações (veja mais ao final do texto).

— Eu diria que mais de 99% das prestadoras de serviço são confiáveis, mas é sempre importante ver quais as regras do aplicativo. Qual a segurança que ele dá em relação aos currículos apresentados? Se entrar no site e não houver regra alguma, não tiver qualquer garantia, o risco é maior.

Nos últimos anos, o crescimento dos serviços digitais coincide com uma queda no número de domésticas com carteira assinada — indicando uma maior preferência por autônomas que atendem, no máximo, duas vezes por semana. Uma frequência maior do que essa caracteriza vínculo e exige a assinatura da carteira de trabalho, observa Avelino. Entre 2015 e 2025, o número de domésticas formalizadas recuou em mais de 300 mil em todo o país.

Orientações para utilizar os serviços

Clientes

Verifique quais as regras de serviço oferecidos pelo aplicativo, já que as condições podem variar de um para outro — qual a política de cancelamentos, por exemplo.

Procure saber se a empresa realiza algum tipo de análise de antecedentes ou valida os dados pessoais das prestadoras de serviço antes de cadastrá-las.

Dê preferência a profissionais com várias avaliações positivas.

Quando houver esse recurso, utilize a forma de pagamento via aplicativo.

Procure fazer combinações com a diarista apenas pelo chat ou outro recurso do aplicativo, quando houver.

Lembre-se que a lei classifica diarista como quem trabalha até dois dias na semana. Além disso, pode ser configurado vínculo empregatício.

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