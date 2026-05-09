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"Flexibilidade é a principal vantagem": aplicativos para contratação de diaristas avançam no RS

Plataformas que conectam clientes a domésticas chegam a crescer 50% ao ano e ocupam o espaço das tradicionais indicações pessoais

Marcelo Gonzatto

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