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Fim da escala 6x1: entenda os principais pontos da PEC e como está a tramitação no Congresso

Expectativa é que o texto seja analisado pela comissão especial na quarta-feira (27) e, caso aprovado, siga para o plenário da Câmara dos Deputados na quinta

Zero Hora

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