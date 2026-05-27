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Fim da escala 6x1: entenda a proposta da oposição de implementar a jornada 4x3

Comissão especial vota parecer do relator nesta quarta-feira; matéria deve ser levada ao plenário da Câmara dos Deputados na quinta

Rodrigo Celente

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