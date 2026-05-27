Fim da escala 6x1: entenda a proposta da oposição de implementar a jornada 4x3

Deputado Sóstenes Cavalcante. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A comissão especial da Câmara dos Deputados retoma, nesta quarta-feira (27), a votação do parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da jornada de trabalho na escala 6x1. Nas últimas horas, no entanto, o debate ganhou um novo componente com a movimentação do Partido Liberal (PL), maior bancada no Congresso e oposição ao governo, que passou a defender a implementação da escala 4x3 — quatro dias de trabalho seguidos por três de descanso.

A proposta

A articulação, endossada por parlamentares como Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, visa alterar o eixo da discussão sobre a flexibilização laboral. A decisão foi tomada após reunião da bancada da legenda.

A proposta da oposição estabelece:

Jornada de 4 dias: o trabalhador cumpriria suas funções em quatro dias da semana.

o trabalhador cumpriria suas funções em quatro dias da semana. Descanso de 3 dias : garantia de três dias de repouso semanais.

: garantia de três dias de repouso semanais. Manutenção salarial: a bancada afirma que a medida não deve implicar redução de vencimentos.

Contexto político

A mudança de postura do PL, ao propor o modelo 4x3, desafia a base governista a apoiar uma redução ainda mais drástica do que a prevista no texto original.

Sóstenes afirmou que o partido defenderá a aplicação imediata da nova jornada, sem período de transição.

— Nós vamos votar o fim da escala 6 por 1 para aprovar como destaque de preferência a jornada 4 dias trabalhados para o trabalhador descansar 3 dias. Nós não queremos que isso valha para depois da eleição. Nós queremos que seja imediatamente aplicado — afirmou o deputado.

O que está em jogo hoje