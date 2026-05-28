Fim da escala 6x1: debate aponta desafios para manter produtividade de empresas com redução de jornada

Aprovada na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece o fim da escala 6x1 avança para o Senado.
A medida prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e também termina com a possibilidade de seis dias trabalhados em uma semana. A jornada diária máxima será de oito horas, sem qualquer redução salarial.
Para debater os impactos reais e as alternativas de transição, o Gaúcha Atualidade desta quinta-feira (28), da Rádio Gaúcha, promoveu um debate que reuniu lideranças de diferentes setores produtivos. Participaram da discussão Leonardo Vogel Dorneles, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel-RS); Fernando Lemos, secretário-geral da Federação dos Empregados do Comércio do Rio Grande do Sul (Fecosul); o empresário Thiago Freitas, da rede Super Santa Maria; e Mariana Panne Vargas, coordenadora de operações da Brasil dos Parafusos.