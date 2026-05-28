Economia

"Gaúcha Atualidade"
Notícia

Fim da escala 6x1: debate aponta desafios para manter produtividade de empresas com redução de jornada

Nova realidade prevê dois dias de folga semanais; entidades e empresários alertam para impactos na competitividade das organizações

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS