Fim da escala 6x1: debate aponta desafios para manter produtividade de empresas com redução de jornada

Aprovada na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece o fim da escala 6x1 avança para o Senado.

A medida prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais e também termina com a possibilidade de seis dias trabalhados em uma semana. A jornada diária máxima será de oito horas, sem qualquer redução salarial.