Economia

Empreendedorismo

Falta de gestão financeira na Reforma Tributária pode afetar o caixa das empresas até 2033

A nova lógica tributária exige domínio sobre toda a jornada financeira, da venda ao recebimento, e não apenas sobre o faturamento

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