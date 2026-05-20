Fabricante de brinquedos Estrela pede recuperação judicial e cita dificuldades financeiras

Empresa é fabricante do clássico Jogo da Vida. Estrela / Reprodução

A fabricante de brinquedos Estrela informou nesta quarta-feira (20), que entrou com pedido de recuperação judicial. O requerimento foi protocolado na Comarca de Três Pontas (MG) e inclui outras empresas do grupo.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Estrela afirmou que decidiu recorrer à recuperação judicial para reorganizar dívidas diante de dificuldades financeiras.

Segundo a fabricante, o aumento dos custos, a dificuldade de acesso a crédito, mudanças no consumo e a concorrência de opções digitais afetaram a situação financeira do grupo nos últimos anos.

A empresa disse que, com esse processo, busca reorganizar as finanças, manter as atividades em funcionamento e preservar empregos. Os atuais sócios e executivos seguem na administração da empresa durante o processo.

A Estrela também afirmou que vai manter as operações industriais, comerciais e administrativas, além do atendimento a clientes, parceiros e fornecedores.