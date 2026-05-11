Economia

Mudança no combustível
Notícia

Entenda por que 42% dos veículos em circulação no RS podem sofrer mais com o aumento do etanol na gasolina

Enquanto o governo federal aponta ganhos ambientais e autossuficiência, parte dos motoristas teme prejuízos no dia a dia com maior consumo e eventuais falhas

Anderson Aires

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