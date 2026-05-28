Como a Receita faz o cálculo para a restituição do Imposto de Renda? Entenda

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O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda se encerra na próxima sexta-feira (29), e junto a ele será distribuído o primeiro dos quatro lotes da restituição, que, na prática, representa a devolução de um imposto pago a mais ao longo do ano.

É por isso que duas pessoas com rendas parecidas podem receber valores completamente diferentes ou até mesmo terem imposto a pagar.

Tudo depende do cruzamento entre quanto foi recolhido antecipadamente e quanto efetivamente deveria ter sido pago após o cálculo final da declaração.

A restituição será paga em quatro lotes:

1º lote : 29 de maio de 2026

: 29 de maio de 2026 2º lote : 30 de junho de 2026

: 30 de junho de 2026 3º lote : 31 de julho de 2026

: 31 de julho de 2026 4º lote: 28 de agosto de 2026

Para acompanhar prazos e avisos, baixe o aplicativo da Receita Federal no seu celular. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Vice-presidente de Relações Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRC-RS) e vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-RS), Celso Luft explica que o Imposto de Renda funciona como um ajuste anual.

— A Receita calcula quanto o contribuinte deveria ter pago de imposto ao longo do ano e compara com o que efetivamente foi pago. Se a pessoa pagou mais, ela vai receber restituição. Se pagou menos, terá imposto a pagar — resume.

Como a conta é feita

Ao longo do ano, o imposto costuma ser recolhido automaticamente do salário, no chamado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Também há casos de pagamento via Carnê-Leão ou Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARFs) mensais.

Quando chega o período da declaração, a Receita reúne:

Todos os rendimentos tributáveis

Os impostos já pagos

As chamadas deduções legais

Entram nos rendimentos tributáveis salários, aposentadorias, aluguéis e outros ganhos. Já as deduções são despesas e abatimentos previstos em lei, que reduzem a base de cálculo do imposto.

Entre os principais exemplos estão:

Despesas médicas

Gastos com educação

Dependentes

Contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Previdência privada

Pensão alimentícia judicial

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Depois disso, o programa aplica a tabela progressiva anual do Imposto de Renda e calcula quanto o contribuinte realmente deveria ter pago.

A lógica final é uma conta simples:

Imposto pago ao longo do ano - imposto efetivamente devido = restituição ou imposto a pagar

Se o resultado for positivo, o contribuinte recebe restituição. Se for negativo, terá de pagar a diferença.

Despesas médicas

Uma das maiores dúvidas dos contribuintes envolve as despesas médicas. Muita gente acredita que receberá integralmente de volta o valor gasto com consultas, exames ou cirurgias, mas não é assim que funciona.

As despesas médicas reduzem a base sobre a qual o imposto é calculado – e não o imposto diretamente. Segundo Luft, o impacto depende da faixa de tributação da pessoa.

— Em linhas gerais, se a pessoa estiver na alíquota de 27,5%, ela vai deduzir aproximadamente 27,5% daquela despesa médica. Não é um abatimento integral — explica o contador.

Na prática, um contribuinte que teve R$ 5 mil em gastos médicos poderá ter uma redução aproximada de:

R$ 375 na faixa de 7,5%;

R$ 750 na faixa de 15%;

R$ 1.125 na faixa de 22,5%;

R$ 1.375 na faixa de 27,5%.

Tais despesas têm uma vantagem importante: não possuem limite de dedução, desde que sejam comprovadas documentalmente.

Já outras possuem teto. É o caso dos custos com educação, cujo limite de abatimento é de R$ 3.561,50 por pessoa, e dos dependentes, com dedução fixa de R$ 2.275,08 por dependente.

Leia Mais Imposto de Renda: Receita Saúde intensifica cruzamento de dados para despesas médicas em 2026

Como aumentar a restituição

A restituição pode ser maior quando o contribuinte organiza corretamente os comprovantes ao longo do ano. Entre os pontos que merecem atenção estão:

Inclusão correta de dependentes

Lançamento de despesas médicas

Gastos com educação

Pensão alimentícia

Contribuições para previdência privada

No caso da previdência privada do tipo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), o limite de dedução é de até 12% da renda tributável anual.

— O importante é se programar com antecedência. Muitas vezes a pessoa deixa de informar despesas ou dependentes e acaba reduzindo a própria restituição — afirma Luft.

Declaração pré-preenchida

Embora a declaração pré-preenchida tenha ampliado a praticidade para os contribuintes, Luft alerta que ela não elimina a necessidade de conferência.

As informações são enviadas à Receita por empresas, bancos, planos de saúde e instituições financeiras. Eventuais erros nesses dados podem ser reproduzidos automaticamente no sistema.

— Ela é pré-preenchida, não é uma declaração pronta. O contribuinte precisa revisar todas as informações com base nos comprovantes recebidos — destaca o profissional.

A recomendação é guardar documentos e recibos por pelo menos cinco anos. Nesse período, a Receita Federal pode solicitar comprovações ou identificar inconsistências por meio do cruzamento de dados.

Quando a restituição é paga

As restituições são liberadas em lotes ao longo do ano. Quem recebe mais cedo não ganha um valor maior de imposto, mas deixa de acumular correção monetária.

Isso porque a restituição é corrigida pela taxa Selic até o mês do pagamento. Então, se a pessoa tinha R$ 1 mil para receber e entra no primeiro lote, recebe exatamente R$ 1 mil. Mas, se receber meses depois, terá a correção da Selic desse período.

A restituição será paga em quatro lotes:

1º lote : 29 de maio de 2026

: 29 de maio de 2026 2º lote : 30 de junho de 2026

: 30 de junho de 2026 3º lote : 31 de julho de 2026

: 31 de julho de 2026 4º lote: 28 de agosto de 2026

Têm prioridade no recebimento: