Empresários gaúchos destacam importância da educação tecnológica em evento na Fiergs

Da esquerda para a direita: Tulio Milman, Jayme Sirotsky, Jorge Gerdau e Claudio Bier. Jeff Botega / Agencia RBS

Três expoentes do empreendedorismo gaúcho participaram de um painel na tarde desta segunda-feira (25), na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), para destacar a importância de o Estado investir em educação com foco na tecnologia para recuperar posições nos rankings nacionais de aprendizagem e ampliar a retenção de jovens talentos.

A quinta edição do evento INDX contou com a presença dos presidentes da Fiergs, Claudio Bier, do Conselho de Administração da Gerdau, Jorge Gerdau, e emérito do Grupo RBS, Jayme Sirotsky, para discutir as perspectivas e os desafios do setor na mesma data em que se celebra o Dia da Indústria. O encontro também serviu para marcar o lançamento oficial do projeto Educação Tecnológica para o Futuro da Indústria Gaúcha — Clubes de Robótica.

Sob mediação do jornalista Tulio Milman, os três painelistas sublinharam a necessidade de promover a educação de qualidade, com especial atenção às novas tecnologias, para garantir o desenvolvimento do Estado nos próximos anos. Claudio Bier destacou a urgência de se investir na formação de novos talentos para manter a vitalidade do setor industrial, que reúne cerca de 53 mil empresas e responde por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) regional. Segundo o presidente da Fiergs, um estudo recente encomendado a uma consultoria apontou que 700 mil gaúchos deixaram o Estado ao longo de duas décadas em busca de melhores oportunidades em outros lugares.

— Eu vi que nós tínhamos uma necessidade de fazer um esforço muito grande para que a Fiergs se voltasse para a educação. Como os senhores, eu também acredito que só a educação pode salvar o nosso país — afirmou Bier.

Jayme Sirotsky observou que o ensino faz parte de um pequeno conjunto de valores que devem nortear a sociedade:

— A maior herança que recebi dos meus pais, imigrantes que ajudaram o Estado a se desenvolver, foi o valor do trabalho, do empreendedorismo, da educação e da solidariedade.

O presidente emérito da RBS lembrou que a aprendizagem é ainda mais importante hoje em dia para fazer frente às transformações provocadas pela tecnologia, a exemplo da inteligência artificial.

Jorge Gerdau disse que, atualmente, dois temas representam desafios especialmente difíceis para a comunidade empresarial:

— Um dos temas é estabelecer, no campo da educação, estruturas gerenciais que estimulem a busca da eficiência. O segundo ponto é que o Brasil deve ter, hoje, o pior índice de investimento do setor público (em relação ao PIB) por país. Se não houver investimento público, privado, e não corrigirmos a base da educação, vai ser impossível construir o futuro que potencialmente teríamos.

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Os empresários destacaram ainda a importância de a sociedade estar preparada para os impactos provocados por novas tecnologias como a inteligência artificial — o que também exige o aprimoramento do sistema de ensino.

Projeto de robótica focará escolas públicas

Para dar conta desses novos desafios, a Fiergs lançou durante o evento um novo projeto destinado a levar o ensino de informática e robótica a escolas públicas em uma dezena de regiões do Estado. O programa, também chamado de Hands-On Bot (HOB, significando algo como o ensino prático de robótica), terá como eixos 10 polos industriais com unidades do Sesi, para mobilizar e formar professores em parceria com prefeituras.

As lições serão consolidadas por meio de clubes de robótica destinados a colocar em prática as noções de tecnologia que forem ensinadas com uso de kits de robôs produzidos no Estado. Além disso, em setembro será realizado um torneio de tecnologia envolvendo a comunidade escolar.