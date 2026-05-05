Empresário gaúcho recebe maior honraria da indústria brasileira

Mottin é presidente do Conselho de Administração do Grupo Panvel. Dudu Leal / Sistema FIERGS / Divulgação

O empresário Julio Ricardo Andrighetto Mottin recebeu nesta terça-feira (5) a Medalha de Ordem do Mérito Industrial, concedida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Mottin é presidente do Conselho de Administração do Grupo Panvel e vice-presidente do Sistema Fiergs.

O reconhecimento destaca o Laboratório Industrial Farmacêutico Lifar, parte do Grupo Panvel e responsável pela fabricação de produtos próprios como cremes, protetores solares e dermocosméticos.

— Sou grato por essa homenagem que valoriza a indústria gaúcha e o desenvolvimento do nosso Estado. Esta distinção é o reconhecimento de uma vida dedicada a transformar o Rio Grande do Sul em um polo de referência industrial e logística. O sucesso do Lifar é o que nos dá autonomia para inovar e oferecer saúde e bem-estar com qualidade superior — disse Mottin.

A medalha foi entregue ao empresário pelo presidente da Fiergs, Claudio Bier, durante a reunião-almoço em celebração ao Mês da Indústria, em Porto Alegre.

— Julio Mottin representa, com muita competência, os valores da indústria gaúcha. Um líder que conhece o dia a dia das empresas, que valoriza as pessoas e que contribui de forma consistente para o fortalecimento da Fiergs — afirmou Bier.

Julio Ricardo Andrighetto Mottin foi CEO do Grupo Panvel por 20 anos, passando a presidir o Conselho de Administração em 2016.

A medalha

Criada pela diretoria da CNI em 1958, a Ordem do Mérito Industrial é a mais alta condecoração da indústria brasileira. A honraria reconhece personalidades que contribuem para o crescimento do país e já distinguiu líderes como Juscelino Kubitschek, Jorge Gerdau, Clovis Tramontina e Antônio Ermírio de Moraes.

Mês da indústria

Também nesta terça-feira, a Fiergs lançou a campanha “A Indústria é Tri”, em homenagem ao Mês da Indústria.

— Maio é um momento de reconhecimento a um segmento essencial para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a indústria. A campanha "A Indústria é Tri" reforça, de forma próxima e genuína, a contribuição da indústria para a vida das pessoas, seja na geração de empregos, na inovação ou na construção de um futuro mais próspero para todos os gaúchos — explicou Bier.