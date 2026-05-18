Economia

Digimais

Em crise, banco do bispo Edir Macedo usa fundos de investimento para ocultar prejuízos multimilionários

Digimais transferiu carteiras de crédito com alta inadimplência. Instituição está à venda há mais de um ano  

Estadão Conteúdo

Luiz Vassallo, Jenne Andrade, Marcelo Godoy e Fausto Macedo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS