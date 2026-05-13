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Dólar dispara e fica perto de R$ 5 com notícia sobre contato entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro

Moeda à vista sobe 1,72% após áudio do senador pedindo dinheiro para o dono do Banco Master

Estadão Conteúdo

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