Dia do Profissional de Marketing: 7 dicas para quem quer trabalhar na área

O marketing segue entre as áreas mais promissoras para se investir fizkes / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

O Dia do Profissional de Marketing é celebrado em 8 de maio, e o segmento vive hoje uma das maiores transformações da sua história, impulsionada por dados, tecnologia e, principalmente, pela inteligência artificial. Segundo o ranking 2026 do LinkedIn com as profissões que mais devem crescer no período, o marketing segue entre as áreas mais promissoras.

O termo “marketing” é frequentemente associado apenas à publicidade ou à promoção de produtos. No entanto, ele abrange um conjunto muito mais amplo de estratégias voltadas para compreender e atender às necessidades do consumidor, criando conexões entre empresas e clientes.

Com o avanço do e-commerce, redes sociais e plataformas de conteúdo, empresas de todos os setores passaram a depender cada vez mais dessa área para crescer, o que amplia oportunidades, mas também eleva o nível de exigência e de conhecimentos tecnológicos. No Brasil, o uso de inteligência artificial já é realidade: cerca de 88% dos profissionais de marketing utilizam a tecnologia no dia a dia, especialmente para criação de conteúdo e análise de dados, segundo dados do Hubspot.

Efeito Dunning-Kruger e a falsa sensação de experiência no marketing

Segundo explica o professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialista em tecnologias para negócios, Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível e B2B Stack, o marketing é uma das áreas mais afetadas pelo chamado efeito Dunning-Kruger, fenômeno psicológico que descreve como pessoas com pouco conhecimento acreditam saber mais do que realmente sabem. Com o fácil acesso a ferramentas de automação, redes sociais e inteligência artificial, muitos se autointitulam “especialistas em marketing” após resultados pontuais, mas sem domínio real dos fundamentos da área.

“Esse fenômeno não se restringe ao marketing, está presente em diversas áreas da comunicação. No entanto, seus impactos podem ser especialmente nocivos, tanto para iniciantes quanto para empresas que contratam profissionais despreparados. Conhecimento técnico não se constrói da noite para o dia. Marketing exige estudo contínuo, leitura de mercado, atualização constante e, acima de tudo, responsabilidade com os dados e com a narrativa construída junto ao consumidor”, destaca Thiago Muniz.

Dicas para quem quer trabalhar na área

Para quem quer entrar na área do marketing, confira o que é realmente necessário para se tornar um bom profissional!

1. Domine os fundamentos antes das ferramentas

Diante da variedade de plataformas disponíveis, é comum que o aprendizado comece pelas ferramentas. No entanto, no marketing, o domínio dos fundamentos tende a ser mais determinante para a evolução profissional.

Conceitos como público-alvo, posicionamento, proposta de valor e jornada do consumidor estruturam qualquer estratégia, independentemente do canal ou tecnologia utilizada, e orientam a tomada de decisão e a consistência das ações.

Isso envolve compreender o objetivo de cada iniciativa, o perfil do público e os resultados esperados. Sem essa base teórica, o uso de ferramentas pode se tornar operacional, com menor impacto estratégico.

2. Entenda o impacto da inteligência artificial

A IA já faz parte da rotina do marketing, da criação de conteúdo à análise de performance. Estudar e se aprofundar sobre os usos possíveis e éticos da tecnologia é fundamental para compreender cada fase do processo de interesse em uma marca, como explica Thiago da Mata, especialista em marketing no e-commerce e CEO da Kwara.

“A IA já está presente na jornada de compra muito antes de o consumidor perceber. A curadoria de produtos em plataformas digitais funciona cada vez mais como os algoritmos das redes sociais: você não precisa buscar o que quer, o sistema aprende seus padrões e entrega o que é relevante para você. É o mesmo princípio que o TikTok aplicou ao conteúdo, agora chegando ao varejo e ao consumo”, destaca.

3. Escolha uma área para se aprofundar

O marketing é um campo amplo, e tentar dominar todas as frentes ao mesmo tempo pode limitar o desenvolvimento profissional. A entrada no mercado costuma favorecer perfis generalistas, mas a progressão de carreira está cada vez mais associada à especialização. Áreas de dados, conteúdo, performance, CRM e marketing digital concentram hoje algumas das principais oportunidades de crescimento.

Outra área em franca expansão é a de martech (Marketing Technology), em que o profissional é responsável por identificar quais ferramentas tecnológicas melhor atendem às necessidades de marketing da empresa, como explica o especialista em desenvolvimento de negócios Paulo Simon, da Keyrus.

“O MarTech impulsionado por IA marca uma nova forma de relacionamento entre marcas e pessoas. A tecnologia permite compreender melhor cada contexto, oferecer interações que fazem sentido no momento certo e fortalecer a troca de valor ao longo da jornada. Ao incorporar essa lógica ao dia a dia, as empresas criam condições para evoluir de maneira consistente e manter vínculos mais duradouros em um cenário digital que muda o tempo todo”, afirma.

Participar de projetos que ajudam a construir experiência prática ajuda a desenvolver visão crítica, autonomia e familiaridade com ferramentas e métricas Gorodenkoff / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Construa experiência prática o quanto antes

Projetos próprios, trabalhos freelancers e iniciativas pessoais são caminhos acessíveis para desenvolver repertório e aplicar conhecimentos em contextos reais. Essas experiências permitem lidar com etapas essenciais do marketing, como planejamento, execução, análise de resultados e ajustes de estratégia.

Mesmo projetos de pequena escala já contribuem para a formação de um portfólio consistente. Esse material funciona como evidência concreta das habilidades do profissional, algo cada vez mais valorizado em processos seletivos. Além de demonstrar capacidade técnica, a experiência prática também ajuda a desenvolver visão crítica, autonomia e familiaridade com ferramentas e métricas, competências consideradas centrais para atuação na área.

5. Visualize oportunidades em setores pouco explorados

Além das áreas mais tradicionais, o marketing oferece espaço crescente em segmentos ainda pouco explorados, como games, creator economy, streaming e comunidades digitais, ambientes com dinâmicas próprias de engajamento e consumo.

No caso dos esportes eletrônicos, por exemplo, o ecossistema vai além das competições e inclui produção de conteúdo, parcerias com marcas e gestão de audiência. “Diferentemente de outras profissões, os eSports oferecem múltiplas portas de entrada para diferentes talentos. Isso tem levado profissionais de diversas áreas a construírem carreiras multifacetadas e duradouras neste mercado”, explica o CEO do Team Solid, Marcos Guerra.

Por estarem em expansão, esses setores tendem a oferecer mais espaço para experimentação e entrada de novos profissionais, além de contribuir para a construção de repertório e diferenciação no mercado.

6. Desenvolva repertório e comunicação

No marketing, a capacidade de interpretar contextos e comunicar ideias com clareza é tão importante quanto o domínio técnico. Desenvolver repertório cultural, de mercado e de comportamento amplia a leitura de cenários e contribui para a criação de estratégias mais relevantes e conectadas com o público.

Esse repertório pode ser construído por meio do acompanhamento de tendências, consumo de diferentes formatos de conteúdo, análise de campanhas e observação de como marcas se posicionam em distintos contextos. Já a comunicação, seja escrita, visual ou verbal, é o meio pelo qual essas ideias ganham forma. Profissionais que conseguem estruturar bem seus argumentos, adaptar a linguagem ao público e apresentar propostas com clareza tendem a se destacar em ambientes cada vez mais concorridos.

7. Prepare-se para aprender sempre

Poucas áreas mudam tão rápido quanto o marketing, e isso tende a continuar. O setor vive uma convergência entre marketing e tecnologia sem precedentes, com investimentos crescentes e novas ferramentas surgindo constantemente. Com isso, a atualização contínua passa a ser parte essencial da rotina profissional. Isso envolve acompanhar tendências, testar ferramentas, revisar estratégias e estar aberto a aprender com diferentes fontes, seja na universidade, por meio de cursos formais e também com as experiências práticas no dia a dia.

O desafio está em desenvolver a capacidade de adaptação diante de cenários dinâmicos e em resgatar grandes feitos históricos do marketing global, como exemplifica o especialista em dados e inteligência artificial e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Kenneth Corrêa.

“A Microsoft, por exemplo, foi pioneira em usar celebridades mainstream para vender tecnologia, estratégia que vemos hoje na Apple com seus eventos-espetáculo”, destaca, indicando que “o uso da música ‘Start Me Up’ dos Rolling Stones estabeleceu a fórmula que segue invencível desde então: música icônica + produto tech = memorabilidade massiva, replicada posteriormente por inúmeras empresas”.

Focar em aprendizado contínuo permite que o profissional possa responder melhor às mudanças do mercado, identificar oportunidades com mais agilidade e construir trajetórias mais consistentes ao longo do tempo. Para quem se interessa por comportamento, tecnologia e comunicação, o marketing continua sendo uma escolha promissora. Mas o cenário atual prova que não basta entrar na área; é preciso evoluir com ela.