Economia

Para acertar as contas
Notícia

Desenrola: uso do FGTS para renegociação de dívidas é liberado nesta segunda-feira

Trabalhadores poderão utilizar até 20% do saldo ou R$ 1 mil para amortização ou quitação de débitos

Zero Hora

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