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Desenrola Fies: estudantes podem ter até 99% de desconto em dívidas; veja regras

Benefício máximo valerá para débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias de alunos do CadÚnico

Zero Hora

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