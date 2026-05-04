Desenrola Fies: estudantes podem ter até 99% de desconto em dívidas; veja regras

Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do governo federal. Marcello Casal / Agência Brasil

O Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de débitos lançado pelo governo federal nesta segunda-feira (4), vai oferecer descontos de até 99% para dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A estimativa é de que a medida beneficie cerca de um milhão de estudantes.

O desconto máximo valerá para débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico. O desconto será aplicado sobre o valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa. Outras opções miram contratos em atraso superior a 90 dias, com condições diferentes conforme a situação do devedor (veja detalhes abaixo).

O Fies é um programa do governo federal de financiamento para estudantes em instituições de Ensino Superior privadas. O aluno beneficiado recebe um tipo de empréstimo que deve ser quitado após a conclusão do curso. O estoque de débitos do financiamento estudantil ultrapassa R$ 120 bilhões, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Hoje, 65,1% dos 2,47 milhões de contratos ativos estão inadimplentes.

Como funciona?

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias no Fies

Se o pagamento for à vista, há desconto de 12% do principal sobre valor original da dívida. Multas e juros também não serão cobrados

Se parcelar o pagamento (em até 150 vezes), há o desconto da totalidade de juros e multas, que não serão cobrados

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes fora do CadÚnico

Desconto de até 77% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor

Dívidas vencidas e não pagas há mais de 360 dias de estudantes do CadÚnico

Desconto de até 99% do valor total da dívida, incluindo principal, juros e multa, com liquidação integral do saldo devedor

O Novo Desenrola

Apresentado nesta segunda-feira (4), o Novo Desenrola Brasil, pacote de medidas voltado à redução do nível de endividamento nacional, será dividido em quatro categorias: famílias, Fies, empresas e rural.

No modelo para famílias, tem como público-alvo quem ganha até cinco salários mínimos (R$ 8.105). Vai oferecer crédito novo para pagar, com descontos e juro de até 1,99% ao mês, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Também serão permitidos saques do FGTS para amortizar o saldo da dívida.

Para entrar no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos, ao contrário do Desenrola de 2023, em que os clientes tinham de acessar uma plataforma.