Desenrola Família: entenda como funciona e quem pode participar

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em apresentação do Novo Desenrola Brasil, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Apresentado nesta segunda-feira (4), o Novo Desenrola Brasil, pacote de medidas voltado à redução do nível de endividamento nacional, será dividido em quatro categorias. Um dos formatos que tem previsão de beneficiar fatia relevante da população é o Desenrola Família, com potencial de impactar até 20 milhões de brasileiros.

Quem aderir ao programa (veja detalhes abaixo) terá crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e dois anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Também serão permitidos saques do FGTS para amortizar o saldo da dívida.

A dívida renegociada terá

Descontos entre 30% a 90%. Quanto maior o atraso, maior o desconto

Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês

Até 48 meses de prazo

Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela

Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira

Garantia do Fundo de Garantia de Operações (FGO), instrumento administrado pelo Banco do Brasil criado para facilitar o acesso ao crédito

Quem pode participar?

Brasileiros com renda até cinco salários-mínimos, ou seja, R$ 8.105.

Como participar?

Para entrar no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos, ao contrário do Desenrola de 2023, em que os clientes tinham de acessar uma plataforma.

Quando começa?

A partir desta terça-feira (5), os interessados terão 90 dias para renegociarem suas dívidas por meio do Desenrola.

A primeira parcela poderá ser paga em até 35 dias após o novo acordo ser fechado. O saldo da dívida deverá ser totalmente quitado em até 48 meses — quatro anos.

Após o devedor quitar a primeira parcela, a instituição financeira deve limpar o nome do cliente nos cadastros de inadimplência.

Contrapartidas

Quem optar por participar do Desenrola terá seu CPF bloqueado em casas de apostas por 12 meses.

As instituições financeiras que aderirem à iniciativa terão compromisso de:

Limpar o nome (desnegativar) de quem tem dívida de até R$ 100 e das pessoas com crédito renegociado;

Destinar à educação financeira o equivalente a 1% do valor garantido pelo FGO;

Proibição de envio de recursos a casas de apostas via cartão de crédito, crédito parcelado, Pix crédito e Pix parcelado.

Uso do FGTS

O Novo Desenrola permite trabalhadores usarem parcela da sua poupança no FGTS para reduzir seu endividamento. O profissional poderá usar 20% do saldo da conta ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente as suas dívidas. Só será possível o FGTS após a renegociação com a instituição financeira.

Mudanças no consignado

O Novo Desenrola também prevê mudanças nas regras dos empréstimos consignados, ou seja, com desconto na folha de pagamentos, para os servidores públicos e para os aposentados e pensionistas.

A principal mudança é a redução da margem de consignado, limitando de 45% para 40% o percentual máximo de comprometimento da renda mensal.