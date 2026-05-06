Defesa de Daniel Vorcaro entrega proposta de delação premiada à PF e PGR

Daniel Vorcaro está preso desde março deste ano. Banco Master / Divulgação

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, entregou proposta de delação premiada para a Polícia Federal (PF) e Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça-feira (5). As informações são do jornal O Globo.

A proposta relacionada ao caso do banco Master será analisada pelos investigadores da PF e PGR. Os órgãos podem fechar um acordo com Vorcaro, pedir acréscimos ou negar a delação.

A delação premiada

A proposta de delação está pautada em uma sequência de capítulos do que o executivo pretende revelar para os investigadores.

Cada anexo no conteúdo é relacionado a um tema diferente, indicando as pessoas envolvidas no caso do Banco Master e meios para a confirmação das acusações.

Nenhum documento ou depoimento para corroborar o pedido de delação foi entregue à PF ou PGR. Isso deve ocorrer somente caso os órgãos concordarem com a proposta.

Após analisarem o conteúdo, a PF e a PGR poderão a marcar depoimentos com Daniel Vorcaro para construir uma delação que deverá ser entregue para análise do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quem é Daniel Vorcaro

Banqueiro de 42 anos, Vorcaro ingressou no setor em 2016, quando adquiriu participação no Banco Máxima, então em dificuldades. Em 2018, assumiu o controle e, em 2021, rebatizou a instituição como Banco Master.

O banco de Vorcaro adotou uma estratégia agressiva no mercado financeiro, mas acabou em crise. A tentativa de venda da instituição para o Banco de Brasília (BRB) enfrentou resistência no Banco Central, que, mais tarde, decretou a liquidação do Master.

Em novembro de 2025, Vorcaro foi preso ao tentar deixar o país por suspeita de fraudes contra o sistema financeiro. O banqueiro voltou a ser preso em março de 2026.