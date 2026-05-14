Conversas Cruzadas: Lula acertou em acabar com a “taxa das blusinhas”?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe o economista do Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa (IFEP-RS) Martin Calvete e o economista e professor Christian Kuhn, para debater a decisão sobre o fim da “taxa das blusinhas” e se a medida deve ser mantida, além dos possíveis reflexos para o mercado e os consumidores.