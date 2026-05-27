Conversas Cruzadas debate desenvolvimento do Rio Grande do Sul e inovação na PUCRS

O Conversas Cruzadas saiu do estúdio para uma edição especial nesta quarta-feira (27). Diretamente da Escola de Negócios da PUCRS, o programa debate o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, passando por temas como inovação, transformação digital e soluções para os desafios do futuro.

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Com mediação de Gabriel Jacobsen, o programa recebe os professores da Escola de Negócios da PUCRS Luis Humberto Villwock e Ely Mattos, além do diretor-geral da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Sandro Kirst.