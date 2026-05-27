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Conversas Cruzadas debate desenvolvimento do Rio Grande do Sul e inovação na PUCRS

Com mediação de Gabriel Jacobsen, atração recebe os professores da Escola de Negócios da PUCRS Luis Humberto Villwock e Ely Mattos e diretor-geral da Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Sandro Kirst

Zero Hora

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