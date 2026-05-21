Consulta ao 1º lote da restituição do Imposto de Renda 2026 já está aberta; veja o passo a passo

Os cidadãos que podem receber a restituição do Imposto de Renda 2026 já podem consultar se estão contemplados no primeiro lote. A consulta foi liberada na manhã desta sexta-feira (22) e pode ser realizada via o aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site da Receita Federal (veja como fazer a seguir).
A Receita deve pagar aproximadamente R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda 2026 no primeiro lote, abrangendo cerca de 9 milhões de indivíduos que enviaram a declaração.
O prazo para entregar a declaração do imposto de renda termina às 23h59min do dia 29 de maio.
Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026
Para consultar se o cidadão está apto a receber a restituição:
É preciso acessar o site da Receita Federal com o login do Gov.br e ir para a aba de Imposto de Renda. Em seguida, clique em "consultar minha restituição".
No dia do pagamento, a restituição será depositada na conta bancária informada na declaração enviada pelo usuário.
Se o contribuinte não resgatar o valor no prazo de um ano, deverá solicitá-lo pelo Centro de Atendimento Virtual ao Contribuinte (Portal e-CAC).
No portal, o cidadão deverá ir até o menu "Declarações e Demonstrativos" e clicar em "Meu Imposto de Renda". Por fim, acessar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".
Datas da restituição do Imposto de Renda 2026
A restituição será paga em quatro lotes:
- 1º lote: 29 de maio de 2026
- 2º lote: 30 de junho de 2026
- 3º lote: 31 de julho de 2026
- 4º lote: 28 de agosto de 2026
Quem tem prioridade para receber a restituição do Imposto de Renda 2026?
- Idosos com mais de 80 anos
- Idosos entre 60 e 79 anos
- Cidadãos com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave
- Cidadãos cuja maior fonte de renda seja o magistério
- Cidadãos que adotarem a declaração pré-preenchida e, simultaneamente, optarem por receber a restituição via Pix