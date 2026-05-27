- A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) da redução da jornada de trabalho analisa nesta quarta-feira (27) o parecer do relator do projeto, Leo Prates (Republicanos-BA)
- O relatório apresentado por ele estabelece limite de oito horas diárias e 40 horas semanais, dois dias de folga remunerada por semana para os trabalhadores e restringe a redução salarial
- A proposta define ainda período de transição de 14 meses para entrar plenamente em vigor após a promulgação
- Caso aprovado, o texto segue para análise no plenário da Câmara, onde precisará de 308 votos favoráveis para avançar
- Nas últimas horas, o Partido Liberal (PL), maior bancada no Congresso e oposição ao governo, passou a defender a implementação da escala 4x3
Como está a tramitação no Congresso?
A votação do parecer na comissão especial estava prevista para ocorrer na segunda-feira (25). Contudo, um pedido de vista adiou a apreciação.
A expectativa é de que, caso aprovado nesta quarta-feira, o texto siga para o plenário da Câmara dos Deputados na quinta.
O caminho da PEC
- A PEC começa a tramitar na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), que analisa a admissibilidade da proposta
- Admitida pela CCJ, o mérito da PEC é analisado por uma comissão especial, que pode alterar a proposta original. A comissão tem o prazo de 40 sessões do plenário para votar o texto. O prazo para emendas se esgota nas 10 primeiras sessões
Na comissão especial
- Rejeição do mérito: se o parecer do relator for pela rejeição do texto e a comissão o aprovar, ou se um parecer favorável for derrotado na votação, a PEC é considerada rejeitada e arquivada
- Fim do prazo legislativo: se a comissão especial não votar o parecer no prazo regimental (geralmente de 40 sessões do plenário), ela é extinta e a proposta é arquivada
- Aprovada na comissão, a PEC vai ao plenário principal. Por ser uma alteração na Constituição, exige quórum qualificado: precisa do voto favorável de 308 dos 513 deputados, em dois turnos de votação
No Senado
- Se aprovada na Câmara, o processo se repete integralmente no Senado (CCJ e Plenário), necessitando do voto de 49 dos 81 senadores, também em dois turnos
Promulgação
- Não há necessidade de sanção presidencial. Se o texto for aprovado por ambas as Casas sem divergências, a mesa do Congresso Nacional promulga a nova emenda constitucional
- No entanto, se houver modificação substancial (não apenas de redação), ela volta obrigatoriamente para a Casa onde começou a tramitar. A alteração em uma Casa exige nova apreciação da outra Casa, sucessivamente. É possível haver a promulgação "fatiada" (apenas da parte aprovada pelas duas Casas)