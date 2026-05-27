A comissão especial da Câmara dos Deputados sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) da redução da jornada de trabalho analisa nesta quarta-feira (27) o parecer do relator do projeto, Leo Prates (Republicanos-BA)

sobre a proposta de emenda à Constituição analisa nesta quarta-feira (27) o parecer do relator do projeto, Leo Prates (Republicanos-BA) O relatório apresentado por ele estabelece limite de oito horas diárias e 40 horas semanais, dois dias de folga remunerada por semana para os trabalhadores e restringe a redução salarial

remunerada por semana para os trabalhadores e restringe a redução salarial A proposta define ainda período de transição de 14 meses para entrar plenamente em vigor após a promulgação

para entrar plenamente em vigor após a promulgação Caso aprovado, o texto segue para análise no plenário da Câmara, onde precisará de 308 votos favoráveis para avançar

favoráveis para avançar Nas últimas horas, o Partido Liberal (PL), maior bancada no Congresso e oposição ao governo, passou a defender a implementação da escala 4x3

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Como está a tramitação no Congresso?

A votação do parecer na comissão especial estava prevista para ocorrer na segunda-feira (25). Contudo, um pedido de vista adiou a apreciação.

A expectativa é de que, caso aprovado nesta quarta-feira, o texto siga para o plenário da Câmara dos Deputados na quinta.

O caminho da PEC

A PEC começa a tramitar na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ), que analisa a admissibilidade da proposta

Admitida pela CCJ, o mérito da PEC é analisado por uma comissão especial, que pode alterar a proposta original. A comissão tem o prazo de 40 sessões do plenário para votar o texto. O prazo para emendas se esgota nas 10 primeiras sessões

Na comissão especial

Rejeição do mérito: se o parecer do relator for pela rejeição do texto e a comissão o aprovar, ou se um parecer favorável for derrotado na votação, a PEC é considerada rejeitada e arquivada

se o parecer do relator for pela rejeição do texto e a comissão o aprovar, ou se um parecer favorável for derrotado na votação, a PEC é considerada rejeitada e arquivada Fim do prazo legislativo: se a comissão especial não votar o parecer no prazo regimental (geralmente de 40 sessões do plenário), ela é extinta e a proposta é arquivada

se a comissão especial não votar o parecer no prazo regimental (geralmente de 40 sessões do plenário), ela é extinta e a proposta é arquivada Aprovada na comissão, a PEC vai ao plenário principal. Por ser uma alteração na Constituição, exige quórum qualificado: precisa do voto favorável de 308 dos 513 deputados, em dois turnos de votação

No Senado

Se aprovada na Câmara, o processo se repete integralmente no Senado (CCJ e Plenário), necessitando do voto de 49 dos 81 senadores, também em dois turnos

Promulgação