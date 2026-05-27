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Comissão especial da Câmara vota PEC do fim da escala 6x1; acompanhe ao vivo

Relatório prevê jornada máxima de 40 horas semanais, dois dias de folga e 14 meses para a transição das regras

Zero Hora

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