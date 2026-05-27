Comissão especial da Câmara aprova da PEC do fim da escala 6x1

PEC deve ser analisada no plenário da Câmara ainda nesta quarta-feira. Vinicius Loures / Câmara dos Deputados / Divulgação

A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para discutir o fim da escala 6x1 aprovou, na tarde desta quarta-feira (27), a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz, em duas etapas, a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O texto-base recebeu 34 votos favoráveis e quatro contrários.

O texto apresentado pelo relator na comissão, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA), ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara, em votação prevista para esta quarta-feira. Para avançar, a proposta precisará do apoio de ao menos 308 dos 513 deputados em dois turnos de votação. Depois, o texto poderá seguir para análise do Senado.

Pelo texto aprovado na comissão, a jornada máxima de trabalho no país passará a ser de 42 horas semanais, com dois dias de repouso remunerado — um deles, preferencialmente, no domingo — a partir de 60 dias após a promulgação da emenda constitucional. Após 12 meses, o limite cairá definitivamente para 40 horas semanais, com jornada diária máxima de oito horas, sem qualquer redução salarial.

Os deputados também analisaram, na mesma reunião da comissão, um destaque apresentado pelo PL para que o fim da escala 6x1 entrasse em vigor imediatamente, e não 60 dias após a promulgação da PEC. O pedido, no entanto, foi rejeitado pela bancada.

Veja como votou cada deputado. Câmara dos Deputados / Reprodução, YouTube

Próximos passos

Após a votação do destaque, o texto segue para o plenário da Câmara, onde precisará do voto favorável de 308 dos 513 deputados, em dois turnos de votação. Se aprovado na Câmara, o processo se repete integralmente no Senado (CCJ e plenário), necessitando do voto de 49 dos 81 senadores, também em dois turnos.

Se o texto for aprovado por ambas as Casas sem divergências, a mesa do Congresso Nacional promulga a nova emenda constitucional. No entanto, se houver modificação substancial (não apenas de redação), ela volta obrigatoriamente para a Casa onde começou a tramitar.

A alteração em uma Casa exige nova apreciação da outra Casa, sucessivamente. É possível haver a promulgação "fatiada" (apenas da parte aprovada pelas duas Casas).

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Como será a transição

O parecer do relator unificou propostas dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG) e Erika Hilton (PSOL-SP). O texto também preserva acordos e convenções coletivas, inclusive para escalas diferenciadas, como a 12x36, e para setores essenciais, como saúde, segurança, transporte e limpeza urbana.

A proposta define um período de transição de 12 meses para entrar plenamente em vigor após a promulgação. Para mitigar o impacto econômico, especialmente nos setores de comércio e serviços (fortemente dependentes da escala 6x1), o relator propôs um modelo de transição escalonada.

Primeira etapa (até o sexto mês após a promulgação): jornada máxima permitida por lei cai de 44 horas para 42 horas semanais .

O regime de folgas ainda permanece flexível, servindo como um período de teste para o comércio e a indústria ajustarem os turnos de trabalho

(até o sexto mês após a promulgação): jornada máxima permitida por lei cai de 44 horas para . O regime de folgas ainda permanece flexível, servindo como um período de teste para o comércio e a indústria ajustarem os turnos de trabalho Segunda etapa (do sétimo ao 12º mês após a promulgação):

a carga horária sofre a redução definitiva para o teto de 40 horas semanais. Passa a ser obrigatória a concessão de dois dias de folga semanais, consolidando o fim da escala 6x1

Nesse período, será permitido o aumento da duração diária do trabalho para a distribuição das horas semanais. Por exemplo, nos 60 dias de transição, será permitido que se trabalhe oito horas e 24 minutos por dia, a fim de completar as 42 horas semanais.

Além disso, a proposta prevê que futuras leis complementares regulamentem jornadas específicas para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, desde que os empregos sejam mantidos.