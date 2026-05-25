Caixa antecipa saque de R$ 8,5 bilhões do FGTS para renegociação de dívidas; veja quem pode sacar

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E estimativa é que até R$ 8,2 milhões do FGTS sejam utilizados para renegociação de dívidas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Caixa Econômica Federal antecipou nesta segunda-feira (25) a liberação do pagamento aos trabalhadores que optaram por sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Inicialmente, o dinheiro seria depositado na terça-feira (26). Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), esse valor será a pago para mais de 10,5 milhões de trabalhadores.

A determinação vale para aqueles que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025, conforme a Medida Provisória (MP) nº 1.331, de 23 de dezembro de 2025.

Quem pode sacar o FGTS?

Trabalhadores brasileiros com contrato formal pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) têm direito a receber o FGTS. Isso inclui:

Trabalhadores urbanos e rurais (inclusive safreiros)

Trabalhadores domésticos

Trabalhadores temporários, intermitentes e avulsos e

Atletas profissionais.

Caso não seja retirado até o prazo, o valor fica retido e só poderá ser utilizado no período de saque do ano que vem, ou seja, em 2027.

Qual é o valor do FGTS?

No início de cada mês, os empregadores depositam o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados.

O FGTS é composto por esses depósitos mensais, que constituem a reserva de titularidade do funcionário.

Como sacar o valor do FGTS?

O valor do fundo pode ser retirado por meio do App FGTS, que está disponível para instalação no Play Store (para dispositivos Android) ou App Store (para iOS). O cidadão também pode ir até uma das agências da Caixa para realizar o saque.

Renegociação de dívidas

Nesta segunda, o uso do FGTS para renegociação de dívidas também foi liberado pelo governo federal.

Os trabalhadores poderão consultar o saldo disponibilizado para utilização e autorizar o uso no programa de renegociação de dívidas direto pelo aplicativo do FGTS. Poderão ser usados até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1 mil para amortização ou quitação de dívidas em atraso. A estimativa do governo é que até R$ 8,2 bilhões do fundo sejam usados para a renegociação de dívidas.

Posso antecipar as parcelas do FGTS?

Desde 2025, é possível que o trabalhador antecipe parcelas do FGTS fora dos prazos do saque-aniversário. O cidadão pode adiantar até cinco parcelas anuais, com valor mínimo de R$ 100 e máximo de R$ 500 por adiantamento.

Para antecipar o saque, é preciso ter saldo suficiente na conta para contratação e o pagamento das parcelas. Além disso, ter mais de 18 anos de idade, estar com o CPF regularizado, possuir conta na Caixa Econômica Federal e estar em dia com o órgão ou usar o valor do saque para quitar a dívida em atraso no banco.

Se o indivíduo possuir dívidas na Caixa, a contratação deve ser feita presencialmente. Caso contrário, é possível realizar o processo pelo aplicativo de Internet Banking da Caixa, no próprio aplicativo do órgão ou em uma das agências do banco.

A antecipação do saque-aniversário do FGTS não é automática e depende de análise prévia das instituições financeiras para confirmar a aptidão do beneficiário. A liberação está sujeita à verificação de elegibilidade pelos bancos.