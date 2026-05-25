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Caixa antecipa saque de R$ 8,5 bilhões do FGTS para renegociação de dívidas; veja quem pode sacar

Medida, que inicialmente seria liberada na terça-feira (26), já pode ser acessada pelos beneficiários

Zero Hora

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