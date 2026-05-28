Malha fina do Imposto de Renda: veja perguntas e respostas

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A malha fiscal, conhecida como "malha fina", é um procedimento de verificação da Receita Federal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 nesta sexta-feira (29), o processamento da declaração leva a um medo comum: cair na malha fiscal, conhecida como "malha fina".

Mas estar na malha não significa automaticamente que o cidadão será multado pela Receita Federal ou que sua declaração é classificada como fraude. No entanto, se houver restituição, ela fica retida até a regularização da situação.

Segundo dados da Receita, 1,61 milhão (4,97%) de declarações haviam caído em malha até a noite da última quarta (26), em um universo de mais de 30 milhões de entregas.

Entenda abaixo como resolver a questão sem desespero:

O que é a malha fina?

A malha fiscal, ou malha fina, é uma análise mais profunda da declaração do Imposto de Renda enviada pelo contribuinte. A Receita Federal compara as informações enviadas na declaração do usuário com dados fornecidos por empresas, bancos, planos de saúde, empregadores e outras instituições.

Caso sejam identificadas divergências entre essas informações, então a declaração cai na malha fina.

Como saber se estou na malha fina?

A consulta pode ser feita diretamente pelo contribuinte no portal e-CAC ou no aplicativo Meu Imposto de Renda, usando a conta Gov.br. Mas ela não é obrigatória.

Qualquer indivíduo pode consultar a situação de seu Imposto de Renda, independentemente de ter sido ele ou outra pessoa quem fez a declaração.

Posso ser multado se cair na malha fina?

A retenção na malha fina não implica, automaticamente, multa ao contribuinte. Caso o indivíduo corrija os erros na declaração retificadora antes de a Receita ter iniciado um procedimento fiscal formal, não há cobrança de multa.

Por outro lado, se a Receita Federal já tiver iniciado a fiscalização, o contribuinte deixa de ser considerado espontâneo e poderá sofrer penalidades caso sejam confirmadas irregularidades.

O contribuinte também tem o direito de contestar as informações caso discorde do resultado da análise da Receita. Para se defender, pode apresentar documentos comprobatórios, justificativas e realizar o pedido de revisão.

Qual o valor da multa?

Segundo a Receita Federal, o cálculo da multa é feito da seguinte forma:

Com imposto a ser pago: multa de 1% ao mês, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido

multa de 1% ao mês, observados os valores mínimos de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido Sem imposto a pagar: multa de R$ 165,74

Se caí uma vez na malha, vou cair sempre?

Não. A Receita Federal esclarece que não existe qualquer lista de contribuintes que passam a ser monitorados com mais rigor apenas por já terem caído ou sido multados na malha anteriormente.

A declaração pré-preenchida evita problemas?

Na declaração pré-preenchida, a Receita Federal importa automaticamente informações como rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais. O recurso reduz o risco, mas não garante que a declaração ficará livre da malha fina.

Por isso, é sempre necessário conferir o que está no sistema e o que você recebeu no informe de rendimentos.

Se houver inconsistências ou indícios de irregularidades, a declaração poderá ser retida normalmente.

Se caí na malha, não ganho restituição?

O contribuinte que caiu na malha fina mantém seu direito à restituição do Imposto de Renda caso a declaração seja corrigida e a análise da Receita confirme as novas informações.

Porém, o pagamento da restituição só ocorre após a conclusão da análise e regularização das pendências.

Como resolver a situação?

Para corrigir a situação e tirar a declaração do Imposto de Renda da malha fina, existem dois caminhos possíveis:

1. Corrigir os erros

Se o cidadão identificar informações incorretas e ainda não houver procedimento fiscal iniciado, é possível enviar uma declaração retificadora corrigindo os dados.

2. Comprovar as informações

Se a declaração estiver correta, o contribuinte pode apresentar documentos comprobatórios à Receita Federal. O envio da documentação é feito digitalmente pelo portal e-CAC, por meio da abertura de um dossiê eletrônico.

Em alguns casos, a Receita também pode intimar o contribuinte para apresentação dos documentos presencialmente ou online.

Entre os documentos que podem ser solicitados estão:

Informes de rendimento

Recibos médicos

Comprovantes bancários

Documentos de despesas dedutíveis

Comprovantes de pagamento

Quanto tempo demora a análise?

Poucos dias após a entrega da declaração, o contribuinte já consegue consultar o resultado do processamento pelo "Meu Imposto de Renda". Caso existam pendências, elas aparecem acompanhadas de orientações para regularização.

Apesar disso, a Receita Federal sinaliza que o processo completo de análise pode demorar. Há um prazo de até cinco anos para revisar declarações, retidas ou não em malha fina.