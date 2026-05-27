Atrasados do INSS: saiba quem tem direito a receber parte dos R$ 2,5 bilhões liberados na Justiça

Maior parte do recurso liberado será usada para quitar ações ligadas ao Instituto Nacional do Seguro Social. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Aposentados, pensionistas e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que venceram ações judiciais contra o instituto começam a receber, até o início de junho, R$ 2,08 bilhões em atrasados da Justiça. A liberação do recurso foi autorizada pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e garantirá o pagamento de aproximadamente 132 mil pessoas nesta categoria.

O valor é parte dos R$ 2,5 bilhões totais liberados para causas ganhas contra órgãos federais. Ao todo, são 208 mil pessoas aptas a receber.

Os repasses são autorizados mensalmente pelo CJF aos Tribunais Regionais Federais (TRFs) para o pagamento de ações já encerradas envolvendo benefícios como aposentadoria, pensão, auxílios e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O montante total é liberado para todo o país. Segundo o CJF, a maior parte do dinheiro — os R$ 2,08 bilhões — será usada para quitar ações ligadas ao INSS, incluindo revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e outros benefícios previdenciários.

Serão contempladas, neste lote, as pessoas que ganharam causas de até 60 salários-mínimos contra o INSS e tiveram a ordem do pagamento autorizada pela Justiça até alguma data no mês de abril de 2026.

Tire suas dúvidas:

Quem tem direito aos atrasados

No caso de aposentados, pensionistas e segurados, só recebe os valores quem ganhou a ação judicial contra o INSS, seja de concessão ou revisão de benefícios como:

aposentadorias (todas as modalidades)

pensões

auxílio-doença

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Para entrar no lote atual, a decisão precisa ter transitado em julgado, ou seja, sem possibilidade de novos recursos.

Como consultar se vai receber

O segurado (ou seu advogado) deve acessar o site do Tribunal Regional Federal (TRF) responsável pelo processo e buscar a aba de RPVs. É possível consultar com:

CPF do beneficiário

número da OAB do advogado

número do processo

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Quando ocorrem os pagamentos

As datas para saque poderão ser consultadas nos sites de cada tribunal. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, a consulta é feita no site do TRF4.

Quando o pagamento for concluído, o sistema exibirá o status "Pago total ao juízo".

Em geral, no procedimento de liberação, leva cerca de uma semana para o dinheiro cair na conta, período no qual são abertas contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal em nome do segurado ou do advogado.

O que são os atrasados

Os atrasados são valores retroativos que o segurado recebe após provar na Justiça que tinha direito a um benefício maior ou a uma concessão que havia sido negada.

Esses pagamentos são liberados em lotes mensais, conforme o mês em que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) foi emitida.

RPV ou precatório: qual é a diferença?

Requisição de Pequeno Valor (RPV): usada para pagar dívidas judiciais de até 60 salários mínimos — valor que corresponde a R$ 91.080 em 2025. O prazo para pagamento é de até 60 dias após a ordem do juiz

usada para pagar dívidas judiciais de — valor que corresponde a R$ 91.080 em 2025. O prazo para pagamento é de até 60 dias após a ordem do juiz Precatório: para valores acima de 60 salários mínimos. O pagamento é anual e segue calendário específico. Os precatórios federais de 2025 já foram liberados

Na consulta ao tribunal, RPVs aparecem como RPV, enquanto precatórios são identificados como PRC.

Quanto cada TRF vai pagar

TRF da 1ª Região

Sede: Distrito Federal

Jurisdição: DF, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 729.366.704,14

Previdenciárias/assistenciais: R$ 624.915.717,62

30.269 processos; 36.476 beneficiárias(os)

TRF da 2ª Região

Sede: Rio de Janeiro

Jurisdição: RJ e ES

Geral: R$ 222.872.596,18

Previdenciárias/assistenciais: R$ 162.473.660,57

6.967 processos; 10.266 beneficiárias(os)

TRF da 3ª Região

Sede: São Paulo

Jurisdição: SP e MS

Geral: R$ 428.036.416,05

Previdenciárias/assistenciais: R$ 339.810.047,82

10.810 processos; 14.560 beneficiárias(os)

TRF da 4ª Região

Sede: Rio Grande do Sul

Jurisdição: RS, PR e SC

Geral: R$ 436.117.032,79

Previdenciárias/assistenciais: R$ 364.102.055,17

19.549 processos; 27.855 beneficiárias(os)

TRF da 5ª Região

Sede: Pernambuco

Jurisdição: PE, CE, AL, SE, RN e PB

Geral: R$ 462.275.379,35

Previdenciárias/assistenciais: R$ 394.532.590,62

18.418 processos; 30.337 beneficiárias(os)

TRF da 6ª Região

Sede: Minas Gerais

Jurisdição: MG