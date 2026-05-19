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Aneel aprova uso de R$ 5,5 bilhões para reduzir custo da conta de luz no Brasil

Medida pode resultar em um desconto médio de 4,51% nas tarifas nas regiões Norte e Nordeste, além de Mato Grosso e de partes de Minas Gerais e do Espírito Santo

Zero Hora

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