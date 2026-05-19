Abertura de empresas cresce quase 10% no RS; entenda os motivos

Cirurgiã dentista Joseane Goergen decidiu abrir uma empresa de bordados neste ano. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mesmo em um cenário econômico com algumas incertezas, a abertura de empresas segue em alta no Rio Grande do Sul. O total de novos negócios constituídos no Estado cresceu 9,63% no primeiro quadrimestre de 2026 ante o mesmo período do ano passado. O aquecimento da atividade econômica nos últimos anos, a manutenção do mercado de trabalho em nível elevado, a busca por renda maior, a desburocratização e o aquecimento do setor de serviços em ano de Copa do Mundo ajudam a explicar esse movimento, segundo analistas.

O Estado registrou 119.269 novas empresas no acumulado de janeiro a abril deste ano. No mesmo período do ano passado, era contabilizada a abertura de 108.788. O acréscimo é de 10.481 CNPJs, ou 9,63%. Os dados são da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS). Microempreendedores individuais (MEIs) e as empresas de sociedade limitada, conhecidas como LTDAs, seguem representando a maior fatia da criação de negócios.

O presidente da JucisRS, Paulo Mazzardo, afirma que esse movimento de alta responde a uma série de fatores, como busca por renda e digitalização e desburocratização de processos para abertura de empresas no Estado nos últimos anos. Além disso, destaca que este ano conta com eventos como a Copa do Mundo, que aquece o setor de serviços e antecipa a decisão de algumas pessoas que querem abrir negócios nessa área:

— Há uma preparação em relação a isso, principalmente na questão dos serviços, um movimento de estar pronto para atender.

Mazzardo ressalta que o fato de este ano contar com eleições também pode pesar nesse processo, com algumas pessoas tomando a decisão de antecipar a abertura do negócio antes de um período de aumento de incertezas.

O professor Maurício Weiss, do Programa de Mestrado Profissional de Economia (PPECO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pondera que, apesar de a economia mostrar sinais de acomodação, o mercado de trabalho e a massa salarial seguem aquecidos no país. Isso mantém um ambiente favorável para novos empreendedores, segundo o docente:

— Isso faz o poder de compra da população crescer, gerando demanda e consequentemente estimulando a abertura de novas empresas.

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Weiss também cita o dinheiro injetado na economia do Estado no pós-enchente. Esse aporte estimulou a criação de novos negócios, segundo o docente.

Entre janeiro e abril deste ano, o Rio Grande do Sul registrou a extinção de 70.734 empresas, uma alta de 7,8% ante o mesmo período de 2025. No entanto, o fechamento de uma empresa não costuma ser um retrato exato do momento, porque esse processo costuma começar muito antes da extinção.

MEIs são maioria dos novos CNPJs

Olhando apenas números absolutos, os MEIs continuam com a maior fatia de novos negócios no Estado, com 93.609 das 119.269 aberturas, 78,49% do total. Em relação ao ano passado, a constituição de MEIs cresceu 8,7%.

O modelo, que tem o processo centralizado pelo governo federal, é conhecido por permitir a formalização de negócios de pequeno porte com simplificação nos trâmites e na tributação.

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Especialista em MEIs do Sebrae-RS, Giulia Mattos afirma que os números mostram que esse tipo de negócio continua sendo a principal porta de entrada para o empreendedorismo. Por ser simples e acessível, o modelo acaba sendo uma alternativa atrativa para muitas pessoas formalizarem suas atividades, segundo Giulia. Ela explica que, cada vez mais, as pessoas têm visto o MEI como uma fonte de renda alternativa. Esse processo tem um viés econômico, mas também carrega um fator comportamental. Muita gente passou a empreender para complementar a renda formal da família, conquistar uma independência financeira maior ou transformar uma habilidade em negócio, segundo a especialista. Mas essa iniciativa não surge apenas por necessidade, de acordo com Giulia:

— Acompanhamos no Sebrae um número expressivo de pessoas empreendendo por necessidade, sim, mas também por oportunidades ocasionais. O crescimento do digital impulsionou muito esse cenário, pois permite conciliar essa renda alternativa com vendas pela internet, redes sociais, Instagram, WhatsApp, marketplaces e vendas afiliadas — complementa.

Giulia destaca que algumas pessoas também se dividem em turnos alternativos para fornecer serviços, como aulas particulares, para complementar a renda, e enxergam no MEI a oportunidade de formalizar essa atividade complementar.

Cirurgiã dentista especializada em periodontia, com quase 16 anos de experiência, Joseane Goergen, 38 anos, é uma dessas pessoas que decidiu abrir um MEI nos últimos meses. Em fevereiro, formalizou a abertura de uma empresa, chamada La Bordadera, na área de bordados. Ela sempre teve vontade de empreender e em uma viagem à Argentina nutriu interesse pelo bordado. A partir disso, resolveu se especializar nessa área.

No começo, aplicou a técnica em peças para si mesma. Como viu que tinha potencial de mercado a partir do interesse de sua rede de amigos, familiares e conhecidos, decidiu empreender na criação de peças bordadas à mão, transformando o hobby em negócio.

Joseane acrescenta que conta com a assessoria do Sebrae-RS durante esse caminho como empresária. Ela destaca que a cada passo que dá como empreendedora, a cada peça que finaliza, fica mais empolgada e animada para avançar:

— Eu quero fazer a minha empresa crescer. Quero construir uma marca sólida, que as pessoas lembrem da La Bordadera pelo cuidado, pela identidade, pela sensação que as peças produzem.

Hoje, ela toca o negócio em casa ou em outros locais. Essa flexibilidade é outro ponto que reforçou a decisão dela pelo empreendedorismo.

Joseane decidiu ir para a área do bordado após uma viagem à Argentina. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A abertura do negócio também realiza o desejo de atuar em uma área que permite trabalhar de qualquer lugar, segundo Joseane. Além disso, consegue explorar o empreendedorismo em uma área alinhada ao seu interesse por peças artesanais e atemporais, conciliando com a atuação na odontologia.

Limitadas com maior avanço percentual

Em termos percentuais, o maior avanço no primeiro quadrimestre ficou com as LTDAs, que saltaram cerca de 16%. O professor Maurício Weiss entende que esse avanço maior ocorre em razão do fator estatístico. Como limitadas ocupam fatia menor, avanços têm impacto percentual maior nesse ramo. No entanto, ressalta que a recuperação pós-enchente e inflação mais comportada ante um período recente também ajudam a explicar o salto neste segmento.

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Especialistas afirmam que esse aumento das LTDAs pode carregar em parte uma migração de MEIs que avançaram em seus negócios e precisam mudar a natureza da empresa em razão do faturamento. A especialista em MEIs do Sebrae-RS lembra que as regras atuais do MEI em relação a faturamento estão defasadas:

— Hoje esse faturamento ainda é muito baixo para a realidade de uma empresa maior. O MEI tem uma média máxima de faturamento mensal de R$ 6.750. Falando apenas em faturamento bruto.

Giulia lembra que projetos de lei discutem elevar o faturamento de MEIs. Caso essas propostas avancem, pode haver uma migração de algumas empresas para MEI em razão das vantagens do modelo.

O presidente da Junta salienta que o processo para a constituição das empresas limitadas é fácil e ágil. Além disso, é um modelo no qual o empresário enfrenta menos custos, segundo Mazzardo.

Serviços na ponta

Recortando por setores, os dados da JucisRS mostram que os serviços seguem ocupando a maior parte do bolo de abertura de empresas em 2026 no Estado. O ramo é responsável por 75% do total de constituições (veja no gráfico abaixo).

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O professor Weiss salienta que uma série de fatores ajudam a explicar o aquecimento do setor de serviços. Entre eles estão a mudança no comportamento de consumo após a pandemia — que reforçou o comércio eletrônico e reduziu o movimento em parte do varejo físico — e o aumento da taxa de juros.

— O setor de serviços é mais sensível à renda e menos sensível à taxa de juros. Como as compras do setor de serviço são feitas basicamente à vista, a taxa de juros não influencia tão diretamente. E como a gente está tendo um bom crescimento da renda do emprego, as pessoas conseguem consumir mais serviços — analisa o especialista.

Importância do planejamento

A especialista em MEIs do Sebrae-RS afirma que o processo de abrir uma empresa precisa levar em conta planejamento para uma melhor operação do negócio. O empreendedor precisa estar ciente dos processos que envolvem gerir um negócio para evitar surpresas indesejadas, segundo Giulia:

— O desafio não é apenas abrir o negócio. É importante que o empreendedor entenda os desafios pela frente e conheça um pouco de tudo. O MEI é o gerente de todas as áreas e precisa de conhecimento básico em finanças, vendas e marketing. Tudo começa num bom planejamento. O Sebrae ajuda o potencial empreendedor a desenhar isso e entender suas responsabilidades.