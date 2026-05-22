Economia

Acerto com o Leão
Notícia

A uma semana do fim do prazo, 38% dos contribuintes gaúchos ainda não entregaram declaração do Imposto de Renda

São 1.213.405 pessoas que têm até o próximo dia 29 para ficar em dia com a Receita Federal, conforme dados atualizados na manhã desta sexta-feira

Isabela Daudt*

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