A uma semana do fim do prazo, 38% dos contribuintes gaúchos ainda não entregaram declaração do Imposto de Renda

O prazo para o acerto de contas com o Leão se encerra na próxima sexta-feira (29), mas 38% dos contribuintes gaúchos ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda. São 1.213.405 pessoas que têm uma semana para ficar em dia com a Receita Federal, conforme dados atualizados na manhã desta sexta-feira (22).
A expectativa da Receita para o Rio Grande do Sul é de receber 3.189.563 declarações. Até o momento, 1.976.158 contribuintes já enviaram o documento, o que representa cerca de 62% do total esperado.
Nacionalmente, 29.408.985 contribuintes já enviaram a declaração do Imposto de Renda. Entregas com atraso estão sujeitas a multa.
Restituição
Já os cidadãos que podem receber a restituição do Imposto de Renda 2026 já podem consultar se estão contemplados no primeiro lote. A consulta foi liberada na manhã desta sexta (22) e pode ser realizada via o aplicativo Meu Imposto de Renda ou no site da Receita Federal (veja como fazer a seguir).
A Receita deve pagar aproximadamente R$ 16 bilhões em restituições do Imposto de Renda 2026 no primeiro lote, abrangendo cerca de 9 milhões de indivíduos que enviaram a declaração.
Para saber como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026, clique aqui.
*Estagiária sob supervisão de Cristiane Bazilio