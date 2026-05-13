13º do INSS: quando será paga a segunda parcela do benefício e como consultar o valor

Consulta aos valores do INSS pode ser feita pelo app ou pelo site Meu INSS, utilizando a conta gov.br, ou pelo telefone 135. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

A segunda parcela do 13º salário antecipado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa na próxima segunda-feira (25).

O pagamento da primeira parcela começou em 24 de abril e seguiu até o dia 8 deste mês para beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621). Para quem recebe mais que um salário mínimo, o pagamento começou no dia 4 deste mês.

No Brasil, 35,17 milhões de beneficiários receberão, em média, R$ 1.865,54. No Rio Grande do Sul, o valor médio será de R$ 1.912,21, destinado a 2,757 milhões de pessoas (veja o cronograma abaixo).

Calendário de pagamentos do 13º antecipado

Para quem ganha até um salário mínimo

Final 1 : 25 de maio

: 25 de maio Final 2 : 26 de maio

: 26 de maio Final 3 : 27 de maio

: 27 de maio Final 4 : 28 de maio

: 28 de maio Final 5 : 29 de maio

: 29 de maio Final 6 : 1º de junho

: 1º de junho Final 7 : 2 de junho

: 2 de junho Final 8 : 3 de junho

: 3 de junho Final 9 : 5 de junho

: 5 de junho Fina 0: 8 de junho

Para quem ganha acima de um salário mínimo

Os pagamentos da 2ª parcela para esses beneficiários começarão a ser depositados a partir de 1° de junho:

Finais 1 e 6: recebe em 1 de junho

recebe em 1 de junho Finais 2 e 7: recebe em 2 de junho

recebe em 2 de junho Finais 3 e 8: recebe em 3 de junho

recebe em 3 de junho Finais 4 e 9: recebe em 5 de junho

recebe em 5 de junho Final 5 e 0: recebe em 8 de junho

Quem pode receber o 13° antecipado?

O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:

benefício por incapacidade temporária;

auxílio-acidente;

aposentadoria;

pensão por morte;

salário-maternidade;

auxílio-reclusão.

O Ministério da Previdência informou que a antecipação irá injetar R$ 78,2 milhões na economia do Brasil entre abril e maio.

Como consultar o pagamento do 13º

A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pelo site, utilizando a conta gov.br, aplicativo Meu INSS (disponível na App Store e Google Play), ou pelo telefone 135.

Por esses canais, o segurado pode verificar de forma segura o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.

Quem não pode receber?

Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.