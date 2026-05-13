13º do INSS: quando será paga a segunda parcela do benefício e como consultar o valor

A segunda parcela do 13º salário antecipado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa na próxima segunda-feira (25).
O pagamento da primeira parcela começou em 24 de abril e seguiu até o dia 8 deste mês para beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621). Para quem recebe mais que um salário mínimo, o pagamento começou no dia 4 deste mês.
No Brasil, 35,17 milhões de beneficiários receberão, em média, R$ 1.865,54. No Rio Grande do Sul, o valor médio será de R$ 1.912,21, destinado a 2,757 milhões de pessoas (veja o cronograma abaixo).
Calendário de pagamentos do 13º antecipado
Para quem ganha até um salário mínimo
- Final 1: 25 de maio
- Final 2: 26 de maio
- Final 3: 27 de maio
- Final 4: 28 de maio
- Final 5: 29 de maio
- Final 6: 1º de junho
- Final 7: 2 de junho
- Final 8: 3 de junho
- Final 9: 5 de junho
- Fina 0: 8 de junho
Para quem ganha acima de um salário mínimo
Os pagamentos da 2ª parcela para esses beneficiários começarão a ser depositados a partir de 1° de junho:
- Finais 1 e 6: recebe em 1 de junho
- Finais 2 e 7: recebe em 2 de junho
- Finais 3 e 8: recebe em 3 de junho
- Finais 4 e 9: recebe em 5 de junho
- Final 5 e 0: recebe em 8 de junho
Quem pode receber o 13° antecipado?
O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:
- benefício por incapacidade temporária;
- auxílio-acidente;
- aposentadoria;
- pensão por morte;
- salário-maternidade;
- auxílio-reclusão.
O Ministério da Previdência informou que a antecipação irá injetar R$ 78,2 milhões na economia do Brasil entre abril e maio.
Como consultar o pagamento do 13º
A consulta ao extrato de pagamento pode ser feita pelo site, utilizando a conta gov.br, aplicativo Meu INSS (disponível na App Store e Google Play), ou pelo telefone 135.
Por esses canais, o segurado pode verificar de forma segura o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.
Quem não pode receber?
Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.
Os cidadãos beneficiados de Renda Mensal Vitalícia também não recebem o 13°, como informado no Diário Oficial da União (DOU).