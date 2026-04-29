Top of Mind premia empresas e personalidades mais lembradas pelos gaúchos

Tradicional premiação que reconhece as marcas, produtos e personalidades mais lembrados pelo público no Rio Grande do Sul, o Top of Mind 2026 ocorreu na noite desta terça-feira (28), em Porto Alegre. O evento, que chegou neste ano à sua 36ª edição – realizada desde 1991 –, é organizado pelo Grupo Amanhã, que completa quatro décadas de atividades em 2026.
A cerimônia do prêmio teve início às 19h30min. Neste ano, o evento foi realizado no Teatro do CIEE-RS, na zona norte da Capital.
Pelo sétimo ano consecutivo, a Tramontina foi a vencedora da categoria Grande Empresa, a principal do evento. Gerdau, Banrisul, Grupo RBS e Renner ocuparam as posições seguintes. O Grupo RBS, pelo décimo segundo ano consecutivo, venceu a categoria Empresa em que Gostaria de Trabalhar.
Caio Tomazeli, secretário estadual de Comunicação, representou o Piratini no evento. Já Artur Lorentz, secretário municipal de Parcerias, representou a prefeitura da Capital na cerimônia.
No campo das premiações corporativas, assim como no ano anterior, os Correios venceram como Empresa Pública Eficiente. A Natura, mais uma vez, levou duas distinções: Empresa Preocupada com o Meio Ambiente e Empresa que Investe em Cultura. Já a Ambev segue liderando como Empresa Preocupada Com Causas Sociais, e a Apae como Instituição de Credibilidade.
Conquistas
O Grupo RBS liderou, pelo décimo segundo ano seguido, o ranking de Empresa em que Gostaria de Trabalhar. A empresa conquistou, com seus comunicadores, veículos e programas, o primeiro lugar em 18 categorias do levantamento.
O presidente do Grupo Amanhã, Jorge Polydoro, destacou, durante a fala de abertura do evento, a importância da premiação para a valorização das marcas do Rio Grande do Sul.
Polydoro lembrou que, desde o início do prêmio, já foram feitas cerca de 53 mil citações de marcas, além de 3,3 mil premiações concedidas.
— É uma honra fazer esse reconhecimento a essas marcas que ajudam a fazer a história do Rio Grande do Sul, e muitas vezes também projetam o nome do Estado para todo o Brasil, e nos enchem de orgulho — afirmou.
O Top of Mind é resultado de uma pesquisa realizada em todo o RS, a partir de entrevistas. Foram ouvidas 1.200 pessoas, entre 5 e 20 de janeiro deste ano, com idades entre 16 e 75 anos.
Veja a lista de agraciados:
Grande Empresa
- Tramontina
- Gerdau
- Banrisul
- Grupo RBS
- Renner
- Randon
- Sicredi
- Panvel
- Farmácias São João
- Fruki
- Grendene
- Unimed
Comunicação
- Comunicadora Local de TV: Cristina Ranzolin
- Comunicador Local de TV: Elói Zorzetto
- Comunicador de Rádio: Pedro Ernesto Denardin
- Locutor Esportivo de Rádio: Pedro Ernesto Denardin
- Comunicadora de Rádio: Kelly Matos
- Colunista de Jornal: Fabrício Carpinejar
- Programa Local de TV: Jornal do Almoço
- Emissora de TV: RBS TV / Globo
- Influenciadora Digital do RS: Mari Krüeger
- Influenciador Digital do RS: Badin
- Podcast/Videocast do RS: Pretinho Básico
- Emissora de Rádio de Notícias: Gaúcha
- Emissora de Rádio de Música: Atlântida
- Programa de Rádio: Pretinho Básico
- Jornal: Zero Hora
Reconhecimento love brands RS na comunicação
- Comunicador de Rádio: Luciano Potter
- Comunicadora de Rádio: Kelly Matos
- Comunicadora Local de TV: Cristina Ranzolin
- Comunicador Local de TV: Elói Zorzetto
Corporativo
- Empresa Preocupada Com Causas Sociais: Ambev
- Empresa Preocupada com o Meio Ambiente: Natura
- Empresa que Investe em Cultura: Natura
- Empresa Pública Eficiente: Correios
- Empresa em que Gostaria de Trabalhar: Grupo RBS
- Instituição de Credibilidade: Apae