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Top of Mind premia empresas e personalidades mais lembradas pelos gaúchos

Pelo sétimo ano seguido, a Tramontina foi a vencedora da categoria Grande Empresa, a principal do evento. Grupo RBS, pelo décimo segundo ano seguido, venceu a categoria Empresa em que Gostaria de Trabalhar

Mathias Boni

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