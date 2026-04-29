Top of Mind premia empresas e personalidades mais lembradas pelos gaúchos

Premiação que reconhece as marcas, produtos e personalidades mais lembrados pelo público no RS. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Tradicional premiação que reconhece as marcas, produtos e personalidades mais lembrados pelo público no Rio Grande do Sul, o Top of Mind 2026 ocorreu na noite desta terça-feira (28), em Porto Alegre. O evento, que chegou neste ano à sua 36ª edição – realizada desde 1991 –, é organizado pelo Grupo Amanhã, que completa quatro décadas de atividades em 2026.

A cerimônia do prêmio teve início às 19h30min. Neste ano, o evento foi realizado no Teatro do CIEE-RS, na zona norte da Capital.

Pelo sétimo ano consecutivo, a Tramontina foi a vencedora da categoria Grande Empresa, a principal do evento. Gerdau, Banrisul, Grupo RBS e Renner ocuparam as posições seguintes. O Grupo RBS, pelo décimo segundo ano consecutivo, venceu a categoria Empresa em que Gostaria de Trabalhar.

Caio Tomazeli, secretário estadual de Comunicação, representou o Piratini no evento. Já Artur Lorentz, secretário municipal de Parcerias, representou a prefeitura da Capital na cerimônia.

No campo das premiações corporativas, assim como no ano anterior, os Correios venceram como Empresa Pública Eficiente. A Natura, mais uma vez, levou duas distinções: Empresa Preocupada com o Meio Ambiente e Empresa que Investe em Cultura. Já a Ambev segue liderando como Empresa Preocupada Com Causas Sociais, e a Apae como Instituição de Credibilidade.

Conquistas

Grupo RBS conquistou, ao todo, o primeiro lugar em 18 categorias do levantamento. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grupo RBS liderou, pelo décimo segundo ano seguido, o ranking de Empresa em que Gostaria de Trabalhar. A empresa conquistou, com seus comunicadores, veículos e programas, o primeiro lugar em 18 categorias do levantamento.

O presidente do Grupo Amanhã, Jorge Polydoro, destacou, durante a fala de abertura do evento, a importância da premiação para a valorização das marcas do Rio Grande do Sul.

Polydoro lembrou que, desde o início do prêmio, já foram feitas cerca de 53 mil citações de marcas, além de 3,3 mil premiações concedidas.

— É uma honra fazer esse reconhecimento a essas marcas que ajudam a fazer a história do Rio Grande do Sul, e muitas vezes também projetam o nome do Estado para todo o Brasil, e nos enchem de orgulho — afirmou.

O Top of Mind é resultado de uma pesquisa realizada em todo o RS, a partir de entrevistas. Foram ouvidas 1.200 pessoas, entre 5 e 20 de janeiro deste ano, com idades entre 16 e 75 anos.

Veja a lista de agraciados:

Grande Empresa

Tramontina Gerdau Banrisul Grupo RBS Renner Randon Sicredi Panvel Farmácias São João Fruki Grendene Unimed

Comunicação

Comunicadora Local de TV: Cristina Ranzolin

Cristina Ranzolin Comunicador Local de TV: Elói Zorzetto

Elói Zorzetto Comunicador de Rádio: Pedro Ernesto Denardin

Pedro Ernesto Denardin Locutor Esportivo de Rádio: Pedro Ernesto Denardin

Pedro Ernesto Denardin Comunicadora de Rádio: Kelly Matos

Kelly Matos Colunista de Jornal: Fabrício Carpinejar

Fabrício Carpinejar Programa Local de TV: Jornal do Almoço

Jornal do Almoço Emissora de TV: RBS TV / Globo

RBS TV / Globo Influenciadora Digital do RS: Mari Krüeger

Mari Krüeger Influenciador Digital do RS: Badin

Badin Podcast/Videocast do RS: Pretinho Básico

Pretinho Básico Emissora de Rádio de Notícias: Gaúcha

Gaúcha Emissora de Rádio de Música: Atlântida

Atlântida Programa de Rádio: Pretinho Básico

Pretinho Básico Jornal: Zero Hora

Reconhecimento love brands RS na comunicação

Comunicador de Rádio: Luciano Potter

Luciano Potter Comunicadora de Rádio: Kelly Matos

Kelly Matos Comunicadora Local de TV: Cristina Ranzolin

Cristina Ranzolin Comunicador Local de TV: Elói Zorzetto

Corporativo