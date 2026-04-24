TOP de Mkt ADVB encerra período de inscrições e registra recorde histórico

A ADVB/RS encerrou, na última quinta-feira (23), as inscrições para o 43º TOP de Mkt com um resultado histórico para a entidade. Considerada a principal premiação de marketing e vendas do sul do país, a iniciativa alcançou a marca de 138 cases inscritos, consolidando, em 2026, a maior adesão da história e representando um crescimento de mais de 50%, somando receita e aumento de cases, em relação ao ano passado.

O número também valida a nova estrutura de categorias que entrou em vigor neste ano. Com a adoção de um modelo orientado por impacto e valor estratégico, diversas categorias atingiram o limite máximo de 10 inscrições, teto estabelecido para garantir o rigor técnico das avaliações.

Entre as frentes com maior competitividade, destacaram-se ascategorias de Cultura Organizacional & Marca Interna, Campanhas & Narrativas de Marca; Estratégia de Marca & Posicionamento; Estratégias de Comunicação Integrada e o TOP Atitude Solidária.

Leia Mais ADVB/RS premia vencedores do TOP de Mkt 2025

Para a gerente executiva da ADVB/RS, Mastrângela Teixeira, o sucesso das inscrições se deve também às mudanças realizadas nesta edição.

— Ao reorganizarmos o TOP de Mkt em cinco grandes trilhas, deixamos de olhar apenas para setores isolados e passamos a premiar o impacto real, seja ele econômico, tecnológico ou social. Esse resultado histórico mostra que as empresas aderiram à proposta de serem avaliadas pelo valor estratégico que geram, mantendo a essência do prêmio, mas com uma lógica conectada ao futuro — destaca.