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Taxa Selic: como guerra e risco de inflação maior pesam na decisão do Copom nesta quarta-feira

Projeções apontam leve corte na taxa, de 0,25 ponto percentual, colocando o juro básico em 14,5% ao ano

Anderson Aires

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