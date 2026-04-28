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SM de Negócios: Grupo Felice inicia celebrações de 30 anos

Convenção marcou o início das celebrações da trajetória da empresa, destacando valores como superação, inovação e desenvolvimento humano.

Tayline Manganeli

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