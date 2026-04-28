SM de Negócios: Grupo Felice inicia celebrações de 30 anos

Fundado no Rio Grande do Sul, o Grupo Felice consolidou-se como uma das principais referências no setor automotivo no Sul do Brasil. Divulgação

O Grupo Felice deu início às comemorações de seus 30 anos com a realização de uma convenção em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul. O evento reuniu mais de 850 colaboradores e foi considerado um dos maiores encontros internos já promovidos pela empresa.

A proposta foi reforçar os valores que sustentam a trajetória do grupo ao longo de três décadas, como destacou o presidente da empresa, Elton Doeler: busca pela excelência, o investimento no desenvolvimento humano e a evolução constante.

Fundado no Rio Grande do Sul, o Grupo Felice consolidou-se como uma das principais referências no setor automotivo no Sul do Brasil, atuando com concessionárias de diversas marcas e expandindo sua presença ao longo dos anos. A empresa também diversificou suas operações, mantendo o foco em inovação, qualidade no atendimento e valorização de pessoas como pilares do crescimento.

As comemorações devem seguir ao longo do ano, com ações voltadas tanto ao público interno quanto ao relacionamento com clientes e parceiros.

Confira a entrevista na íntegra com o presidente da empresa, Elton Doeler.