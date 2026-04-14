SM de Negócios: Entrevero Cultural de Peões impulsiona economia pelo segundo ano seguido 

A 37ª edição do evento reúne 52 crianças e jovens de todo o Estado. Guilherme Brum / Arquivo pessoal / Divulgação

Santa Maria volta a sediar, pelo segundo ano consecutivo, o Entrevero Cultural de Peões, reforçando o papel do município como polo de grandes eventos tradicionalistas e impulsionando diferentes setores da economia local.

A 37ª edição do evento reúne 52 crianças e jovens de todo o Estado, distribuídos nas categorias Piá, Guri e Peão. Além da relevância cultural, a realização consecutiva na cidade amplia a visibilidade de Santa Maria no cenário estadual, atraindo visitantes, movimentando a rede hoteleira e estimulando o comércio e os serviços.

O impacto econômico também se reflete na geração de empregos temporários e na renda de trabalhadores envolvidos direta e indiretamente na organização. A estrutura do evento inclui feira da agricultura familiar, espaços para empresas e indústrias, além de atividades paralelas que mantêm o público circulando por vários pontos da cidade ao longo dos três dias de programação.

A programação inclui provas campeiras, artísticas e culturais, celebrações religiosas, exposições e apresentações musicais.

A presença de participantes de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e de outros estados, ligados à Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha, reforça o turismo cultural e religioso. Iniciativas como a missa e atividades voltadas às famílias ampliam o alcance do evento, integrando comunidade, visitantes e setores produtivos da cidade.

Para saber mais sobre a organização e os impactos do Entrevero Cultural de Peões em Santa Maria, ouça a entrevista completa com a comissão organizadora.