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SM de Negócios: Entrevero Cultural de Peões impulsiona economia pelo segundo ano seguido 

Com milhares de visitantes e ampla programação, evento tradicionalista fortalece turismo, gera renda e amplia a visibilidade do município no Estado e no país.

Tayline Manganeli

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