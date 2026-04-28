Economia

Créditos tributários
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Receita Federal começa a notificar contribuintes sobre devedores contumazes; saiba quem pode ser enquadrado

Medida mira combater a inadimplência estratégica, atingindo débitos que somam mais de R$ 25 bilhões junto ao governo federal

Zero Hora

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