Receita Federal começa a notificar contribuintes sobre devedores contumazes; saiba quem pode ser enquadrado

A Receita Federal começou a notificar empresas e contribuintes que se enquadram no perfil de "devedores contumazes" nesta terça-feira (28). A medida mira combater a inadimplência estratégica, atingindo débitos que somam mais de R$ 25 bilhões junto ao governo federal.
O objetivo do governo é separar empresas que enfrentam crises financeiras momentâneas daquelas que usam o não pagamento de impostos como estratégia de negócio.
A partir do recebimento do aviso, o contribuinte tem 30 dias para regularizar sua situação, ajustar o patrimônio informado ou apresentar defesa para evitar sanções severas, como a perda do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público (Cadin), impedimento de benefícios fiscais e vedação de transação tributária.
Quem pode ser considerado devedor contumaz?
São classificados como devedor contumaz os contribuintes que apresentam inadimplência substancial, reiterada e injustificada.
Entenda as diferenças de inadimplência
Inadimplência substancial
Se refere ao tamanho do déficit financeiro em relação ao que a empresa possui. Para ser considerada substancial, a dívida precisa preencher dois requisitos:
- O crédito tributário irregular deve ser superior a R$ 15 milhões
- O valor deve representar mais de 100% do patrimônio conhecido do contribuinte. Ou seja, a dívida é maior do que tudo o que a empresa tecnicamente possui
Inadimplência reiterada
É o hábito ou repetição do não pagamento. A lei define que a inadimplência é reiterada quando ocorre em:
- Quatro períodos de apuração consecutivos (exemplo: 4 meses seguidos sem pagar ou declarar) ou
- Seis períodos de apuração alternados dentro de um intervalo de 12 meses
Inadimplência injustificada
Quando a empresa não apresenta motivos objetivos que expliquem a falta de pagamento.
- O que a justifica (e evita a punição): situações excepcionais, crises financeiras transitórias comprovadas ou quando o débito está sendo discutido judicialmente com garantia (depósito)
Se o contribuinte tem dinheiro ou patrimônio, mas escolhe não pagar sistematicamente para lucrar em cima da sonegação, a inadimplência é considerada injustificada.