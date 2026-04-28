Receita Federal começa a notificar contribuintes sobre devedores contumazes; saiba quem pode ser enquadrado

O comunicado do início das notificações foi divulgado no site Gov.br. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Receita Federal começou a notificar empresas e contribuintes que se enquadram no perfil de "devedores contumazes" nesta terça-feira (28). A medida mira combater a inadimplência estratégica, atingindo débitos que somam mais de R$ 25 bilhões junto ao governo federal.

O objetivo do governo é separar empresas que enfrentam crises financeiras momentâneas daquelas que usam o não pagamento de impostos como estratégia de negócio.

A partir do recebimento do aviso, o contribuinte tem 30 dias para regularizar sua situação, ajustar o patrimônio informado ou apresentar defesa para evitar sanções severas, como a perda do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público (Cadin), impedimento de benefícios fiscais e vedação de transação tributária.

Quem pode ser considerado devedor contumaz?

São classificados como devedor contumaz os contribuintes que apresentam inadimplência substancial, reiterada e injustificada.

Entenda as diferenças de inadimplência

Inadimplência substancial

Se refere ao tamanho do déficit financeiro em relação ao que a empresa possui. Para ser considerada substancial, a dívida precisa preencher dois requisitos:

O crédito tributário irregular deve ser superior a R$ 15 milhões

O valor deve representar mais de 100% do patrimônio conhecido do contribuinte. Ou seja, a dívida é maior do que tudo o que a empresa tecnicamente possui

Inadimplência reiterada

É o hábito ou repetição do não pagamento. A lei define que a inadimplência é reiterada quando ocorre em:

Quatro períodos de apuração consecutivos (exemplo: 4 meses seguidos sem pagar ou declarar) ou

(exemplo: seguidos sem pagar ou declarar) ou Seis períodos de apuração alternados dentro de um intervalo de 12 meses

Inadimplência injustificada

Quando a empresa não apresenta motivos objetivos que expliquem a falta de pagamento.

O que a justifica (e evita a punição): situações excepcionais, crises financeiras transitórias comprovadas ou quando o débito está sendo discutido judicialmente com garantia (depósito)