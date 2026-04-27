Governo vai liberar uso do FGTS para quitação de dívidas; programa será anunciado nesta semana

Coletiva de imprensa com Dario Durigan ocorreu nesta segunda-feira. Paulo Pinto/Agência Brasil / Divulgação

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira (27) que o programa de renegociação de dívidas, chamado informalmente de Desenrola 2.0, será levado na terça-feira (28) ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para anúncio ainda nesta semana. O ministro adiantou que haverá descontos de até 90% nas renegociações, assim como a possibilidade do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitação das dívidas.

— A limitação que vai ter para garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então é um saque limitado dentro do programa, vinculado ao pagamento das dívidas do programa, mas não necessariamente sendo maior do que a dívida — explicou Durigan em entrevista coletiva a jornalistas no gabinete do ministério da Fazenda em São Paulo nesta segunda-feira.

De acordo com o ministro, o novo programa Desenrola pretende reduzir os níveis de inadimplência no país, em um cenário de juros ainda elevados, mas com expectativa de queda nos próximos meses.

— O programa tem aquela linha geral de exigir reduções de uma dívida que as famílias brasileiras mais sofrem hoje como o cartão de crédito, o CDC (crédito direto ao consumidor) e o cheque especial — completou.

Conversa com CEOs de bancos

Durigan também afirmou que foram acertados com os bancos os prazos das dívidas a serem renegociadas, mas preferiu deixar os detalhes sobre o funcionamento do programa após a validação pelo presidente Lula.

— Passamos em revista todos os pontos do programa. A área técnica me acompanhou, trouxe a sua perspectiva, e os bancos também. Eu arbitrei os pontos finais e vou levar ao presidente amanhã, para que o presidente, nos próximos dias, anuncie esse programa — disse.

Antes da entrevista, o ministro se reuniu com os CEOs de bancos como Itaú Unibanco, Santander, BTG Pactual, Bradesco e Nu Pagamentos, além do presidente da Febraban, Isaac Sidney.

— Eu diria que chegamos a um bom consenso técnico em todos os pontos, e estou pronto para levar ao presidente. Voltando para Brasília amanhã, falo com o presidente, para que o anúncio seja feito possivelmente ainda esta semana — disse Durigan.