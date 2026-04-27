PIS/Pasep: novo lote de dinheiro esquecido será pago nesta segunda-feira; saiba como consultar

Ressarcimento pode ser solicitado no aplicativo Meu FGTS. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (27) o pagamento de dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep, descontinuado em 2020. O ressarcimento será feito para trabalhadores que solicitaram o saque até 31 de março.

O benefício é destinado para trabalhadores que atuaram com carteira assinada entre 1971 e 1988.

Segundo o g1, estimativa do Ministério da Fazenda indica que o valor médio de ressarcimento a cada trabalhador é de R$ 2,8 mil. No entanto, o montante pode variar conforme o salário e tempo trabalhado.

Uma nova rodada de pagamento será realizada no dia 25 de maio para trabalhadores que solicitarem o ressarcimento até quinta-feira (30).

Para consultar se possui algum valor a ser ressarcido, é necessário acessar o site Repis ou o aplicativo Meu FGTS.





Veja abaixo o passo a passo:

Como consultar?

Para entrar no Repis Cidadão, o trabalhador ou herdeiro precisará ter conta no portal Gov.br nível prata ou ouro.

A plataforma unificará as informações para a retirada do dinheiro, com orientações específicas para herdeiros ou beneficiários legais.

Além da nova página na internet, a consulta continua a ser feita no Aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal.

Como consultar se tenho dinheiro esquecido?

Acesse o site http://repiscidadao.fazenda.gov.br

Clique em "entrar com gov.br" . Caso ainda não tenha conta, é preciso criar um cadastro no sistema do governo federal

. Caso ainda não tenha conta, é preciso criar um cadastro no sistema do governo federal Faça login com CPF e senha e selecione "autorizar"

Informe o NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário — ele pode ser encontrado na carteira de trabalho, no extrato do FGTS, no Meu INSS ou no CadÚnico

Clique em "pesquisar". Se houver valores a receber, o próprio sistema indicará os próximos passos

Leia Mais Valores a receber: como consultar o dinheiro esquecido no Banco Central

Como pedir o ressarcimento?

A plataforma Repis Cidadão orienta o cidadão sobre como sacar os valores, incluindo instruções detalhadas para herdeiros em caso de morte do titular. Para utilizar o sistema, é preciso ter uma conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro.

O pedido de ressarcimento pode ser feito presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal ou de forma digital, pelo aplicativo do FGTS. No app, o trabalhador deve acessar sua conta, entrar na opção "Mais", selecionar "Ressarcimento PIS/Pasep" e seguir o passo a passo indicado, anexando os documentos solicitados.

Quando a solicitação é feita pelo próprio titular, basta apresentar um documento oficial de identificação.

Para herdeiros, é necessário apresentar um dos seguintes documentos:

Certidão do PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social, com a lista de dependentes com direito à pensão por morte; ou

Declaração de dependentes habilitados à pensão, fornecida pelo órgão responsável pelo pagamento do benefício; ou

Autorização judicial ou escritura pública assinada por todos os dependentes e sucessores, desde que sejam maiores e estejam de acordo, confirmando o saque e declarando que não existem outros herdeiros ou dependentes conhecidos.