Petrobras eleva preços do querosene de aviação em 55%

Aumento tende a intensificar a pressão sobre o setor aéreo brasileiro. Geraldo Falcão / Agência Brasil

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (1°) a elevação do preço do querosene de aviação (QAV) em 55% em média. O reajuste ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional, impulsionada pelo confronto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

A tabela com os novos preços está publicada no site da companhia. A relação traz 14 pontos de venda. Os reajustes variam de 53,4% a 56,3%.

O preço do QAV é estipulado pela Petrobras mensalmente, sempre no dia 1º. No início de março, o reajuste médio do combustível havia sido de 9%. Em fevereiro, de -1%, ou seja, o combustível tinha ficado mais barato.

O aumento tende a intensificar a pressão sobre o setor aéreo brasileiro, em um momento em que duas das principais companhias do país — Gol e Azul — ainda atravessam o processo de recuperação após recentes reestruturações de dívidas.