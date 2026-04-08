Passagens intermunicipais de ônibus têm aumento de 8,18% no RS

Aumento foi aprovado no último dia 2 pelo Conselho de Tráfego do Daer. Mateus Bruxel / Agência RBS

As passagens intermunicipais de ônibus estão 8,18% mais caras a partir desta quarta-feira (8) no Rio Grande do Sul. O reajuste foi solicitado pela Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal (RTI) e aprovado no último dia 2 pelo Conselho de Tráfego do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

O aumento impacta linhas de passageiros de longo curso e suburbano do interior do Estado.

A medida não impacta as linhas de ônibus metropolitanas, que são de responsabilidade da Metroplan, nem as linhas interestaduais, sob responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O percentual foi calculado com base no aumento de insumos operacionais como combustíveis, lubrificantes, pneus e peças, além da elevação no preço das despesas indiretas associadas a operação e manutenção, entre junho de 2024 e maio de 2025.

Além disso, ao cálculo é somada a defasagem entre 1º de junho de 2025 até a presente data, período em que não foi aplicado reajuste.

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Linhas metropolitanas

No caso da Grande Porto Alegre e de linhas intermunicipais da Serra e do Litoral Norte — sob fiscalização da Metroplan — já existe a previsão de reajuste tarifário para este ano.

Segundo a Metroplan, os cálculos ainda estão sob análise, pendentes dos índices inflacionários de março e do impacto da reoneracao da folha de pagamentos.

A data-base dos reajustes é o dia 1°de junho. Após a conclusão do cálculo pela equipe técnica da Metroplan, o que deve ocorrer no final de abril, ainda será necessária a aprovação do Conselho Estadual de Transporte Metropolitano e homologação do Conselho Superior da Agergs para entrada em vigor.