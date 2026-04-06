Economia

Efeitos da guerra
Notícia

Governo Lula anuncia subsídio de R$ 1,20 por litro de diesel e zera imposto sobre querosene de aviação 

Pacote também inclui subvenção ao gás de cozinha. Medidas buscam conter alta dos preços dos combustíveis, causada pelo conflito entre Estados Unidos e Irã

Zero Hora

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